L’Isola dei famosi perde per sempre uno dei concorrenti più controversi dell’edizione di quest’anno. In un’intervista rilasciata al sito Wondernet Magazine, Akash Kumar ha ribadito di non avere alcuna intenzione di tornare in studio per le ultime due puntate che rimangono, spiegando anche il perché della sua scelta. Dopo la sconfitta al televoto durante una delle prime puntate, Akash aveva rifiutato di proseguire la sua avventura su una spiaggia diversa da quella principale, dove avrebbe vissuto insieme a Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. E così, non senza polemiche, era tornato in Italia per commentare il reality come ospite in studio. Quindi l’ennesimo colpo di scena, con la decisione di archiviare definitivamente la parentesi dell’Isola.

Perché Akash Kumar non tornerà più nello studio dell’Isola dei famosi

Nel corso dell’intervista, Akash ha confermato la sua assenza anche nelle prossime puntate dell’Isola dei famosi perché non gli interessa il tradizionale gettone presenza, aggiungendo che «non sono i soldi che contano nella vita». Inoltre, Kumar ha ricordato che al programma non è piaciuta la sua battuta sullo share, con la quale affermava di essere il “personaggio” grazie al quale il reality riusciva a ottenere punti di share extra. Sempre a questo proposito, Akash ha sottolineato come nell’ultima puntata in cui era assente l’Isola abbia raggiunto appena il 15,4% di share.

Non solo, il modello di origini indiane ha anche svelato di sentirsi spesso su Instagram con la conduttrice Ilary Blasi e l’opinionista Elettra Lamborghini: entrambe lo rivorrebbero in studio, stando almeno a quanto affermato durante l’intervista, ma Kumar non intende tornare sui suoi passi, confermando dunque l’addio definitivo all’Isola.

Gli è stato poi chiesto chi secondo lui vincerà il reality: un po’ a sorpresa, Akash vorrebbe che a trionfare fosse una donna, «perché hanno dimostrato di avere molta più forza e carattere degli uomini sull’isola».

Secondo voi Akash Kumar manterrà la promessa fatta in studio un paio di puntate fa, non presentandosi né alla semifinale di lunedì prossimo né alla finale del 7 giugno? Per scoprirlo, non ci resta che attendere pochi giorni ancora.

