I reality show sono il cavallo di battaglia delle reti Mediaset. L’Isola dei famosi sta per chiudere i battenti e già si è in piena attività per quanto riguarda l’organizzazione del cast del Grande Fratello Vip 6. In queste ore, infatti, si stanno susseguendo una serie di informazioni in merito ai possibili concorrenti.

Tra di essi, è appena spuntato il nome di Miriana Trevisan, ex moglie di Pago. La donna avrebbe già dovuto prendere parte all’edizione dell’anno scorso per avere un confronto diretto con il concorrente. Tuttavia, quest’ipotesi è sfumata, che questa sia la volta buona? Vediamo cosa è emerso.

Le anticipazioni sul Grande Fratello Vip 6

Le anticipazioni sulla prossima stagione del Grande Fratello Vip rivelano che alle redini ci sarà, ancora una volta Alfonso Signorini. Dopo il grande successo riscosso soprattutto dall’edizione numero 5, andata in onda tra il 2020 e il 2021, Mediaset non ha avuto dubbi sull’affidare a lui le redini anche dell’edizione numero 6. Per quanto riguarda gli opinionisti, invece, di recente Pupo ha fatto sapere che non ricoprirà nuovamente il ruolo di opinionista.

Il cantante, infatti, ha ammesso di avere il desiderio di concentrarsi solamente sul recupero dei concerti saltati a causa della pandemia. Stessa sorte, quasi certamente, toccherà anche ad Antonella Elia, che specie nella scorsa edizione ha riscosso parecchi dissensi. Ad ogni modo, per quanto riguarda il cast, molteplici sono le indiscrezioni trapelate. In queste ore, ad esempio, è spuntato il nome di Miriana Trevisan.

Le indiscrezioni su Miriana Trevisan e altri papabili concorrenti

Miriana potrebbe, dunque, finalmente sbarcare nel reality show di Canale 5, dopo il flop dello scorso anno. Naturalmente, però, per il momento non si ha una conferma definitiva di questo. Anche la diretta interessata non si è sbilanciata più di tanto. Ad ogni modo, oltre alla showgirl, sono trapelati anche i nomi di altri papabili concorrenti. Quello che sta generando maggiore sgomento il nome di Gabriel Garko.

Quest’ultimo è stato un grande protagonista della quinta stagione in quanto ha dato luogo ad un emozionante coming out in diretta. Tra gli altri nomi, invece, sono spuntati quelli di Katia Ricciarelli, Barbara Buchet e, dulcis in fundo, la sorella del vincitore del GF Vip 5, Gaia Zorzi. Specie su quest’ultima pare che Signorini sia fortemente intenzionato ad averla nel suo entourage. Non ci resta che attendere per sapere come andrà a finire.