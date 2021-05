Colpo di scena nella puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi. Ilary Blasi ha informato Fariba Tehrani della decisione da parte della produzione di punirla con la nomination d’ufficio dopo una grave violazione del regolamento. Dopo questo provvedimento, la permanenza della madre di Giulia Salemi in Honduras è appesa a un filo. Infatti, a differenza degli altri naufraghi, qualora Fariba perda al televoto di venerdì non avrebbe la possibilità di proseguire la sua esperienza a Playa Imboscadissima, dal momento che aveva già vissuto su quella isola in precedenza. E proprio Playa Imboscada ha a che fare con il duro castigo inflitto alla concorrente originaria di Teheran.

Perché Fariba Tehrani è finita in nomination d’ufficio all’Isola dei famosi

Fariba Tehrani è in nomination d’ufficio perché ha violato il regolamento dell’Isola dei famosi, dopo aver rivelato agli altri concorrenti l’esistenza di Playa Imboscadissima. La donna si è difesa sostenendo di averlo detto a Emanuela Tittocchia dopo la sua eliminazione, al fine di consolarla a pochi secondi dall’esito nefasto del televoto. Dallo studio di Milano Ilary Blasi è stata però inflessibile, ricordando a Fariba il patto stretto al momento di lasciare quell’isola segreta per raggiungere gli altri naufraghi.

Fonte: MediasetPlay.it

Insieme a Fariba, in nomination ci sono Isolde Kostner e Rosaria Cannavò. A differenza degli altri televoti, questa settimana il pubblico dovrà votare il naufrago che intende salvare: chi, dunque, riceverà meno voti dal pubblico da casa sarà il concorrente chiamato a lasciare l’Isola e raggiungere Roberto Ciufoli e Beatrice Marchetti a Playa Imboscadissima (tutte tranne Fariba, per i motivi già indicati qui sopra).

C’è da dire comunque che Fariba Tehrani può contare sul voto dei sostenitori di Giulia Salemi: l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha una fanbase da milioni di utenti, e questo potrebbe risultare determinante per l’esito del televoto di venerdì. Ad oggi, chi rischia maggiormente di uscire è Isolde, anche alla luce di alcune nomination compiute nelle vesti di “leader salvador” che non sono andate giù a più di qualche telespettatore. Vedremo se l’ex campionessa di sci riuscirà a restare insieme agli altri suoi compagni oppure dovrà trasferirsi a Playa Imboscadissima insieme a Roberto Ciufoli e la modella Beatrice Marchetti. E, soprattutto, se resterà dopo il televoto che la Blasi aprirà al suo arrivo.

