Chi è uscito ieri sera dall’Isola dei Famosi? L’ultima puntata del reality ha regalato al pubblico da casa numerosi colpi di scena, come d’altronde era facile da intuire leggendo le anticipazioni. I litigi tra i naufraghi, le nuove prove, l’annuncio di un concorrente eliminato e le immancabili nomination a fine serata: tutti elementi che hanno reso incandescente il clima in Honduras (e non solo).

Quella andata in onda ieri, lunedì 17 maggio 2021, è stata la diciottesima puntata di un’edizione che, mai come quest’anno, si preannuncia ricca di sorprese. Sarà per l’inconsueta doppia programmazione settimanale, sarà per la nuova verve offerta dalla conduttrice, sarà per il trio di opinionisti che rende ancora più imprevedibile un reality che per sua stessa natura è imponderabile.

Chi è uscito ieri sera dall’Isola dei Famosi?

L’esito del televoto tra Ignazio, Andrea e Roberto ha visto uscire quest’ultimo, con una percentuale del 56% che lo ha consacrato come l’eliminato della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi. Prima di abbandonare definitivamente il reality gli è stato chiesto di dare il “bacio di Giuda” a uno dei concorrenti e ha deciso di darlo a Angela Melillo, che a seguito di tale gesto ha acquisito un punto in fase di nomination. Sarà dunque lei ad andare al prossimo televoto? Ci torneremo a breve.

L’avventura per il comico, però, non è finita qua! Ciufoli, infatti, ha accettato la seconda possibilità che gli è stata data, ovvero quella di rimanere su ‘Playa Imboscadissima‘ dove attualmente ci sono Beatrice Marchetti e Francesca Lodo all’insaputa degli altri naufraghi. L’attore ha vinto al televoto lampo e quindi rimarrà su questa isola con la modella, ricordiamo che solo in due possono viverci, e la Lodo, invece, ha abbandonato definitivamente il gioco.

Chi è finito in nomination?

Finalmente si è giunti al momento delle nomination. A seguito di alcune sfide immunità, Awed, (che è anche il nuovo leader e ha nominato Isolde), Angela, Valentina e Matteo sono immuni. Al termine di tutte le votazioni a finire in nomination, in questa puntata dell’Isola dei Famosi, insieme a Isolde, sono stati Rosaria e Fariba, quest’ultima a seguito di un provvedimento disciplinare.

Ecco il riepilogo di chi ha nominato chi: