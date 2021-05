Il primo appuntamento settimanale di Uomini e donne è stato ricco di colpi di scena. In studio sono tornati Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri e tra loro non sono mancate le scintille. In particolare, dopo essersi detti definitivamente addio, Riccardo ha smascherato Roberta sostenendo che la donna avrebbe cercato in tutti i modi di allungare la loro presenza nel programma solo per acquisire più follower sui social. Un vero e proprio putiferio, con Gianni che, una volta tanto, ha creduto alle parole di Riccardo.

Riccardo smaschera Roberta. ‘Vuoi negare che ci siamo messi d’accordo?’

Come già si era intuito la volta scorsa, la storia tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua è giunta al capolinea. Troppe le diversità caratteriali tra i due, ma non solo. Nella puntata andata in onda oggi pomeriggio su Canale 5, Riccardo ha rotto il silenzio e ha svelato che lui e Roberta si erano messi d’accordo per ritardare la loro uscita dal programma, nonostante tra di loro andasse già a gonfie vele. Un vero e proprio colpo di scena, nato dall’esigenza della ex dama di Cassino di aumentare i follower su Instagram. Questo almeno, è ciò che ha dichiarato Riccardo davanti a tutti, mettendoci la faccia. L’ex cavaliere tarantino rivolgendosi a Roberta, la quale continuava a smentire, le chiesto:

Vuoi negare che ci siamo messi d’accordo? Mi hai chiesto di rimanere in studio un altro mese solo per guadagnare follower

Riccardo racconta la sua verità! Credete alle sue parole? #UominieDonne pic.twitter.com/3ILRBvA2uf — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 17, 2021

Gianni Sperti crede a Riccardo

Riccardo è rimasto fermo sulle sue posizioni e ha chiesto scusa a Maria De Filippi per aver ingannato tutti, continuando a ribadire la sua versione dei fatti:

Ho sbagliato a fidarmi di lei…Lei è voluta rimanere un mese in più in studio…Me l’ha chiesto…Mi assumo la responsabilità di ciò che dico

Anche a questo punto, Roberta ha continuato a negare, accusando Riccardo di volerla infangare. A differenza di altre volte, Gianni Sperti si è schierato dalla parte di Riccardo, mentre Maria De Filippi non ha potuto nascondere la sua delusione. Dove starà la verità?

