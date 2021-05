Oggi, lunedì 17 maggio, in onda la diciottesima puntata dell’Isola dei famosi 2021. Le anticipazioni sul nuovo appuntamento di stasera ci svelano che il popolo dei social deciderà una delle immunità di puntata. Ciò significa che a Cayo Cochinos più di un concorrente avrà la possibilità di ottenere lo status di immune alle nomination. A questo punto la domanda che tutti si pongono è: riuscirà Isolde Kostner a mantenere la collana di leader anche nella serata odierna? Nella puntata di venerdì scorso, dopo aver sconfitto Valentina Persia, l’ex campionessa di sci è riuscita a superare perfino Ignazio Moser, causandone la successiva nomination.

Le anticipazioni dell’Isola dei famosi sulla puntata di stasera

Le altre anticipazioni sulla puntata di oggi dell’Isola dei famosi ci informano che gli ospiti presenti in studio saranno Manuela Ferrera, Akash Kumar, Cecilia Rodriguez, Vera Gemma, Brando Giorgi e Gilles Rocca. C’è grande attesa soprattutto per il vincitore di Ballando con le stelle, dopo lo scontro verbale con Tommaso Zorzi pochi minuti prima di essere eliminato dal televoto. Spazio poi anche a Manuela Ferrera: l’ex meteorina era determinata a conquistare Ignazio durante la sua permanenza all’Isola, peccato però che il pubblico le abbia voltato le spalle quasi subito.

Intanto arriva la conferma che la diciannovesima puntata andrà in onda venerdì 21 maggio, quindi resta confermato il doppio appuntamento settimanale con l’Isola dei famosi. Si va ormai verso la finalissima di lunedì 7 giugno, su cui però ancora ci sono poche certezze per quanto riguarda l’organizzazione: i concorrenti rientreranno in Italia, come vuole la tradizione del reality, oppure i naufraghi finalisti resteranno in Honduras, al fianco dell’inviato Massimiliano Rosolino? Al momento l’ipotesi più accreditata rimane la seconda, ma le cose potrebbero cambiare nel corso dei prossimi giorni, come sempre Covid permettendo.

Chiudiamo con la nomination di stasera: a rischio eliminazione ci sono Andrea Cerioli, Ignazio Moser e Roberto Ciufoli. Secondo i sondaggi di Reality House, con il 54% dei voti rischia di uscire l’ex tronista di Uomini e donne. Il secondo concorrente più votato risulta essere Roberto Ciufoli con il 36%, mentre Ignazio Moser raccoglie solo il 10%, segno che il pubblico vorrebbe vederlo ancora proseguire la sua avventura in Honduras.

