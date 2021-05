Non è una domanda che il pubblico del piccolo schermo e del web si sono iniziati a fare solamente al termine di Amici 20. Durante questa edizione del talent show, infatti, in molti hanno insinuato e scritto sui social che Sangiovanni è raccomandato da qualcuno o, addirittura, che potrebbe esserlo direttamente dalla produzione di Amici.

A innescare ancora di più questa polemica ci ha pensato la puntata finale andata in onda sabato 15 maggio 2021, qui per scoprire chi ha vinto Amici 20, perché il televoto durante la prima manche riservata ai cantanti pare che fosse bloccato, in particolar modo sul sito di WittyTv e sulla app Mediaset, impossibilitando le persone a votare che, a quanto pare, non avrebbero espresso la loro preferenza per il cantautore di Vicenza.

Questo ha scatenato un vero e proprio putiferio sui social, con gli utenti che hanno accusato la trasmissione di essere “truccata” e di voler favorire l’appena diciottenne in questione. C’è anche chi ha insinuato che Madame l’avesse raccomandato per questa edizione del talent show e proprio in merito a queste voci messe in circolazione è intervenuta. Ecco le parole della ex concorrente di Sanremo 2021.

Sangiovanni raccomandato da Madame? Lei replica: “Non è raccomandato”

Che Madame e Sangiovanni si conoscessero già da tempo è in dubbio. È emerso già alcuni mesi fa, infatti, che essendo entrambi di Vicenza, pare abbiano frequentato la stessa scuola, pur essendo la cantautrice del brano “V0ce” di un anno più grande. Questo, però, non significa nulla. Il capoluogo di provincia Veneto non è di certo grande come New York e quindi è plausibile che essendo quasi coetanei i due si conoscano.

Proprio in merito alla loro amicizia Madame ha “cinguettato” sul proprio account Twitter, chiarendo che non è raccomandato da lei e che non lo è in nessuno modo. Ha semplicemente alle spalle un grande team che lo segue e che lei gli ha presentato, perché ha subito creduto che avesse delle grandi qualità e abilità per fare il cantante.

Il produttore e il cantante a cui è stato presentato Sangiovanni sono Bias e Falso Nueve e pare che proprio uno dei due lo abbia proposto per partecipare ad Amici 20.

Prima ancora di conoscere Sangio ho sentito un suo ritornello in uno studio a Vicenza. Ho capito subito. L’ho presentato a Bias, a Falso Nueve. Falso Nueve ha proposto Amici di Maria. Non è “raccomandato”. Ha un team. Un gran team. Grazie a tutti. Vicenza up! — madame (@sonolamadame1) May 16, 2021

Riuscirà tutto questo a smorzare le critiche che stanno ruotando intorno all’ormai ex allievo di Amici 2021? Staremo a vedere.