DayDreamer continuerà a tenerci compagnia anche la prossima settimana. Cosa accadrà a Can e Sanem? Scorrendo le anticipazioni, scopriamo che cominceranno a riaffiorare dei ricordi in Can, anche se sarà ancora ben lontano dal riacquistare completamente la memoria. Selim invece, si rivelerà essere un cacciatore di dote. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà nelle nuove puntate in onda dal 17 al 21 maggio su Canale 5.

DayDreamer, trame al 21 maggio: Can comincia ad avere dei ricordi

Can arriverà con Sanem su un’isola deserta e fingerà un guasto alla moto d’acqua. Questo sarà un escamotage del fotografo per aver modo di restare solo con Sanem. Sarà in questo frangente che cominceranno a riaffiorare nella sua mente alcuni ricordi. La coppia passerà quindi la notte insieme sotto le stelle. Nel corso dei nuovi episodi, la parrucchiera Melahat verrà a sapere che una vecchia amica di famiglia le avrà lasciato in eredità una cospicua somma di denaro. Si scoprirà inoltre che Selim, a dispetto di quello che vorrà far credere, sarà invece indebitato sino al collo e avrà seri problemi economici.

DayDreamer, trame 17-21 maggio: Selim è un truffatore

Con il passare delle puntate, Selim non si farà alcuno scrupolo ad avvicinarsi a Melahat, dopo aver scoperto che è entrata in possesso dell’eredità. L’uomo non vorrà lasciarsi sfuggire l’occasione e sembrerà dimenticare in fretta e furia Huma, gettandosi su una nuova vittima. Capiremo dunque che Selim non sarà altro che un cacciatore di dote. Resta da da capire se Melahat si farà abbindolare dal truffatore. Alla Fikri Harika intanto, tutti saranno preoccupati per la concorrenza della ‘Dream reklam’ e Leyla cercherà di rubare i segreti dell’agenzia rivale.

DayDreamer: Can ha un’idea per il nuovo spot

Can a questo punto, avrà un’idea per la campagna e vorrà realizzare uno spot incentrato su semplici casalinghe. Per questo penserà a Melahat e Mevkibe. La parrucchiera intanto, si ritroverà a far fronte alle avance di Selim, ma non solo. Anche CeyCey e Muzzafer, dopo aver saputo che è diventata una ricca ereditiera, cominceranno a lusingarla, mentre la madre di Sanem cercherà di mettere in guardia l’amica. Riuscirà Melahat a non farsi ingannare dal sedicente Selim? Per scoprirlo non resta che seguire le prossime anticipazioni di DayDreamer.

