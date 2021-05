L’opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti ha rilasciato una intervista al magazine del programma dove ha parlato di Gemma Galgani, della new entry nel parterre femminile Isabella Ricci e della sua “amica del cuore” Tina Cipollari. L’ex ballerino classe 1973 ha vuotato il sacco e ha lanciato anche qualche frecciatina nei confronti della dama torinese.

Sperti ricopre il ruolo fisso di opinionista da diversi anni nel dating show di Canale 5 e proprio le sue opinioni, soprattutto contro la 71enne di Torino, hanno spesso infiammato gli animi in studio e quelli dei telespettatori e del popolo del web.

Certamente sono state più leggere rispetto alle sfuriate di Tina Cipollari a cui siamo abituati. Proprio su di lei, inoltre, Sperti ha rivelato di volerle molto bene, che c’è un affetto reciproco, che quando non è stata presente in studio a Uomini e Donne gli è mancata e che quando si sentono al telefono, abbastanza spesso, lei è molto dolce e materna nei suoi confronti. L’intervista, però, si è basata di più su Gemma Galgani e allora leggiamo insieme cosa ha detto nei confronti della dama torinese.

Gianni Sperti parla di Gemma sul magazine di Uomini e Donne

L’opinionista di Uomini e Donne nell’intervista esclusiva che ha rilasciato per il magazine del programma ha parlato di Gemma e ha detto che è quasi certo che tra dieci anni sarà ancora nel dating show di Canale 5 per cercare l’amore. Un modo per mettere a tacere le voci che davano quasi per scontato l’abbondando del dama dal programma? Staremo a vedere.

Intanto, ci ha tenuto ha precisare che sebbene la società cambi repentinamente abitudini, usi e costumi ha detto di non essere in grado di prevedere come possa trasformarsi il talk condotto da Maria De Filippi tra 10 anni e che è più facile, appunto, prevedere la continua presenza della Galgani.

Ha concluso l’intervista sul magazine di Uomini e Donne augurandosi che Ida , ritornata da poco dopo la rottura con Riccardo, non ci caschi di nuovo con Armando e dicendo che la new entry Isabella Ricci, che parrebbe essere arrivata per sostituire Gemma, è un po’ una antagonista della “acerrima nemica di Tina” e che le piace molto perché è risoluta e non va alla ricerca a tutti i costi dell’amore, in quanto innamorata dell’amore stesso, come invece fa la 71enne di Torino.