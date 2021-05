In DayDreamer i colpi di scena non mancheranno neppure nel corso della prossima settimana. Dando uno sguardo alle trame in onda dal 10 al 14 maggio 2021, vedremo infatti che Sanem sarà sempre più gelosa di Ayca, mentre Aziz prenderà una drastica decisione e deciderà di trasferirsi all’estero.

DayDreamer, spoiler al 14 maggio: Aziz si trasferisce ad Amsterdam

Nel corso dei prossimi episodi di DayDreamer-Le ali del sogno, Emre cercherà l’aiuto di Muzzaffer per spingere Ceycey a lasciare la casa di Nihat e Mevkibe. Intanto Aziz prenderà una decisione importante e lascerà non solo Mihriban, ma anche la Turchia. Il padre di Emre e Can infatti, stanco dei litigi e delle tensioni tra l’ex moglie e Mihriban, vorrà cercare un po’ di pace e per questo deciderà di trasferirsi ad Amsterdam. Mihriban sarà disperata e piangerà sulla spalla di Selim.

DayDreamer, trame 10-14 maggio: Sanem gelosa di Ayca

Proprio Selim sembrerà essere il candidato ideale per interpretare il fantomatico regista Arthur Capello. La Fikri Harika infatti, pur si ottenere un lavoro importante, avrà finto di avvalersi delle collaborazione del regista che in realtà non esiste. Per questo, verrà ingaggiato proprio Selim per interpretarne il ruolo. Su consiglio di Sanem, Selim ad un incontro con il clientel si comporterà in modo assai borioso, ma la situazione sembrerà sfuggirgli di mano, visto che arriverà ad insultare il cliente rischiano di mandare a monte il contratto di lavoro. Sarà Ayca, la nipote del cliente, a salvare la situazione, scatenando tra l’altro, la gelosia di Sanem.

Anticipazioni DayDreamer: Can organizza una gita a sorpresa per Sanem

Sanem sarà gelosa di Ayca e Can e, per questo, avrà una accesa discussione con il fotografo. Quest’ultimo, chiederà aiuto a Deren per riappacificarsi con Sanem e organizzerà per la Aydyn una gita a sorpresa. Can e Sanem arriveranno su un’isola deserta e Can fingerà a questo punto, che la moto d’acqua sia rotta. Sarà in questo frangente che cominceranno a riaffiorare alcuni ricordi nella mente del fotografo. Riuscirà Can a ricordare gli ultimi due anni di vita e soprattutto il suo legame speciale con Sanem? Per scoprirlo non resta che seguire le prossime anticipazioni di DayDreamer.

