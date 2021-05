Amici 20 sta per arrivare alle battute conclusive e come ogni anno si iniziano a fare spazio le prime proposte di lavoro sia per i cantanti che per i ballerini. I talenti in questa edizione della scuola di Canale 5 sono stati davvero molti e gli specialisti del settore hanno davvero un’ampia scelta da cui poter attingere e su cui puntare.

Le case discografiche, ad esempio, hanno già scelto i cantanti con cui avviare una una collaborazione e hanno anche già deciso in che data fare uscire gli album dei rispettivi allievi selezionati. I primi risultati, però, sembrano essere arrivati anche per i ballerini del talent show ed in particolare per un concorrente.

Durante la registrazione avvenuta ieri, giovedì 6 maggio 2021, della puntata che noi vedremo sabato 8 maggio in prima serata su Canale 5, c’è stata una piacevole sorpresa per l’unico ballerino rimasto nel team capitanato da Arisa-Cuccarini.

Proposta di lavoro per il ballerino Alessandro di Amici 20

Il ballerino Alessandro Cavallo ha ricevuto una proposta di lavoro per partecipare al musical “Dirty Dancing” nel progetto Broadway Milano con Karl Sydow. Un grande colpo quello messo a segno dal 20enne, perché essere notati dal produttore teatrale che lo vorrebbe nel suo cast per lo spettacolo sopracitato non è da tutti.

Secondo le anticipazioni sulla semifinale di Amici 20, infatti, parrebbe che quando Maria De Filippi ha comunicato questa proposta di lavoro al ballerino in questione, l’allievo sia scoppiato a piangere dall’emozione e ha detto di essere onorato di poter fare parte di questo progetto così grande e meraviglioso.

Anche la sua coach Lorella Cuccarini si è detta felice per il ragazzo che ha avuto sotto la sua ala protettrice per tutto il talent show e ha aggiunto che si merita di avere questa opportunità perché ha sempre lavorato senza mai lamentarsi, ha grandi qualità e la sua versatilità gli permetterà di fare bella figura e di avere tante altre proposte di lavoro in futuro.

Chiusa una porta, quella di Amici 20 dal momento che sta per finire, si apre un portone che sa anche un po’ di rivincita per tutte le critiche che ha dovuto subire durante l’anno scolastico e anche in passato in altri contesti.

