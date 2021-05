Ubaldo Lanzo, il simpatico concorrente de l’Isola dei famosi 2021 ha deciso di lasciare il programma e tornare in Italia. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, anche perché lo stilista era in nomination. Che cosa è successo ad Ubaldo?

Ubaldo Lanzo abbandona l’Isola dei Famosi per problemi di salute

Ubaldo Lanzo, uno dei concorrenti de l’Isola dei famosi 2021 avrebbe deciso di lasciare il programma per motivi di salute, anche se al momento non è chiaro di quali problemi si tratti. Lo stilista calabrese era in nomination con Myrea Stabile, Roberto Ciufoli ed Emanuela Tittocchia e avrebbe rischiato l’eliminazione durante la puntata di venerdì 7 maggio ma, a quanto pare, ha deciso di lasciare prima il gioco.

Con l’abbandono di Ubaldo, che ricordiamo aveva passato le prime due settimane sull’isola deserta con Fariba Tehrani, se ne va sicuramente un personaggio molto irriverente. L’edizione di quest’anno dell’Isola dei Famosi non è molto fortunata in tal senso. Molti concorrenti di spicco hanno dovuto lasciare il gioco per motivi di salute; basti pensare a Elisa Isoardi, Brando Giorgi, Beppe Braida e in ultimo Paul Gascoigne. Senza contare l’eliminazione di altri personaggi di spicco come Vera Gemma e Drusilla Gucci.

I nominati che rischiano di uscire il 7 maggio

Ora, in nomination restano solo Myrea Stabile, Roberto Ciufoli ed Emanuela Tittocchia. Uno di loro tre sarà eliminato nel corso della quattordicesima puntata ma sicuramente avrà la possibilità di finire su Playa Imboscada insieme alla modella Beatrice Marchetti, che si trova da sola da oltre due settimane e sta mostrando una gran forza.

L’appuntamento con l’Isola dei Famosi è per venerdì 7 maggio, quando andrà in onda una nuova puntata condotta da Ilary Blasi e opinionisti in studio Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini. L’appuntamento del giovedì sera, infatti, è stato spostato al venerdì per far passare più tempo dalla puntata del lunedì sera dopo un calo di ascolti. Nell’appuntamento di domani scopriremo il motivo per cui Ubaldo Lanzo ha dovuto lasciare il gioco.