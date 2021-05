Questa edizione dell’Isola dei famosi 2021 si sta rivelando davvero troppo provante per alcuni naufraghi. In molti, infatti, stanno dimagrendo in modo smisurato, molto di più di quanto accaduto le volte precedenti. Il motivo risiede essenzialmente nel fatto che i concorrenti non sembrano essere in grado di pescare.

Lo scarso nutrimento della maggior parte dei naufraghi e i conseguenti malori avuti da alcuni di loro, ha spinto la produzione del programma a prendere una decisione importante. Nello specifico, si è deciso di aumentare loro le razioni di cibo. Scopriamo tutto nel dettaglio.

I concorrenti stanno dimagrendo eccessivamente: troppi malori

I naufraghi dell’Isola dei famosi 2021 stanno cominciando a destare molta preoccupazione nei membri della produzione. I loro corpi sono dimagriti in modo eccessivo e questo è visibile agli occhi di tutti. Ad ogni modo, a generare apprensione sono stati alcuni malori di cui si sono resi protagonisti i concorrenti. I più colpiti dall’assenza di cibo sono stati, soprattutto, Andrea Cerioli e Awed.

Il primo ha avuto un mancamento proprio durante la scorsa puntata. L’ex tronista di Uomini e Donne si è rifiutato di fare la prova leader in quanto non stava troppo bene. Dopo aver vinto la ricompensa, ed essersi ingozzato di spiedini, il protagonista ha accusato forti dolori addominali e senso di spossatezza. Questi sintomi sono causati dal fatto che i concorrenti sono troppo poco nutriti, pertanto, quando mangiano in modo veloce e abbondante, rischiano di sentirsi male.

La decisione della produzione dell’Isola dei famosi

L’altro concorrente parecchio in difficoltà è Awed. Il ragazzo è dimagrito tantissimo, al punto da mostrare le ossa del costato. Anche lui ha avuto diversi mancamenti, a seguito dei quali è stato necessario l’intervento di un medico. Ad ogni modo, dopo simili episodi, la produzione dell’Isola dei famosi 2021 ha deciso di intervenire concretamente per porre rimedio alla situazione. A tal proposito, si è deciso di aumentare la razione di riso da dare quotidianamente ai concorrenti.

Questo, sicuramente, contribuirà ad aumentare le forze dei protagonisti. Tuttavia, sarebbe opportuno nutrirsi soprattutto di pesce per riuscire a mantenere un’alimentazione parzialmente equilibrata. Purtroppo, però, nessuno sembra in grado di riuscire a pescare, pertanto, le fonti nutritive dei protagonisti restano davvero esigue. Nel frattempo, è appena trapelata la notizia dell’abbandono di Ubaldo dal programma. Anche lui pare sia stato costretto ad andare via a causa di problemi di salute.