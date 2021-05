Chi è stato eliminato nell’ottava puntata del serale di Amici 20? Questa è la domanda che molti di voi si stanno facendo. Vi scriviamo fin da subito che queste sono le anticipazioni della registrazione di stasera che noi vedremo sabato 8 maggio 2021, proseguendo la lettura infatti, scoprirete in anticipo cosa succederà. Indi per cui vi consigliamo di interrompere la lettura qualora non vogliate sapere cosa accadrà agli allievi del talent show.

L’ospite dell’ottava messa in onda del serale di Amici di Maria De Filippi sarà Ermal Meta e poi si esibirà anche Stash, insieme ai The Kolors, per presentare il nuovo singolo in uscita in questi giorni. Prima di partire a bomba con le vere e proprie anticipazioni, vi segnaliamo che al pubblico “TIM” in collegamento, come di consueto, è stato permesso di votare il preferito e pure stavolta il gradimento ha premiato la ballerina Giulia Stabile del team Pettinelli-Peparini.

Chi sono i finalisti di Amici 20?

Nella semifinale del serale di Amici 20, come viene riportato dal portale ‘IlVicolodelleNews‘, non ci sono state delle vere e proprie eliminazioni ma sono stati nominati di volta in volta i finalisti di questa edizione del talent show. A giudicare le esibizioni e le varie manche, come sempre, sono stati i tre giudici Emanuele Filiberto, Stefano De Martino e Stash. I primi 3 allievi che sono riusciti ad avere la maglia della finale del programma sono: Aka7Even, Giulia e Sangiovanni.

Maria De Filippi pare non abbia detto quanti concorrenti andranno in finale e non si sa con certezza se saranno quattro, cinque o addirittura sei. Secondo alcune indiscrezioni che provengono dal web, pertanto bisogna prenderle con le pinze, pare che potrebbe anche andare in scena una finale con 6 concorrenti e non sarebbe la prima volta che accade una cosa simile nel talent show di Canale 5.

Ad ogni modo, gli altri 4 allievi rimasti in gara e con il giudizio in sospeso, Deddy, Alessandro, Serena e Tancredi, sono stati mandati in casetta dove in collegamento, come ormai siamo stati abituati in questa edizione, la conduttrice ha svelato chi di loro completerà il quadro dei finalisti. Per sapere chi saranno gli altri finalisti di Amici 20, dunque, dovremmo aspettare la messa in onda vera e propria della puntata di sabato 8 maggio 2021 che è stata registrata oggi giovedì 6 maggio 2021.

Potrebbe interessarvi anche: come funzionerà la finale di Amici 20 e quando andrà in onda.