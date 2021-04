Serale di Amici 20, anticipazioni sabato 24 aprile: chi è a rischio eliminazione

Chi è stato eliminato nella sesta puntata del serale di Amici 20? E’ questa è la domanda che in molti di voi si stanno facendo. Vi scriviamo fin da subito che queste sono le anticipazioni di stasera, sabato 24 aprile 2021, proseguendo la lettura infatti, scoprirete in anticipo cosa succederà. Indi per cui vi consigliamo di interrompere la lettura qualora non vogliate sapere cosa accadrà agli allievi del talent show.

Gli ospiti della sesta messa in onda del serale di Amici di Maria De Filippi saranno Annalisa e Nino Frassica. Quest’ultimo pare che giudicherà alcuni dei prof che si sono sfidati in un simpatico siparietto. Prima di partire a bomba con le vere e proprie anticipazioni, vi segnaliamo che al pubblico “TIM” in collegamento, anche in questa registrazione, è stato permesso di votare il preferito alla fine di ogni esibizione e pure nella sesta puntata la più votata è stata la ballerina Giulia Stabile del team Pettinelli-Peparini.

Chi sono i 3 allievi a rischio eliminazione nella sesta puntata del serale di Amici 20?

Nella sesta puntata del serale di Amici 20, come viene riportato dal portale ‘IlVicolodelleNews‘, sembrerebbe esserci un solo eliminato: per questa messa in onda, infatti, pare che siano valse le stesse regole della puntata precedente. I 3 allievi a rischio eliminazione sono Raffaele, Deddy e Samuele. Quest’ultimo ballerino, che fa parte del team capitanato da Pettinelli-Peparini, parrebbe che sia stato salvato dai tre giudici Stefano De Martino, il Principe Emanuele Filiberto e Stash.

Per sapere chi ha abbandonato il talent show nella puntata che noi vedremo sabato 24 aprile 2021, che è stata registrata oggi giovedì 22 aprile, dobbiamo aspettare la messa in onda stessa. Per l’edizione di Amici 2021, infatti, la produzione ha deciso di svelare l’eliminato di puntata in casetta e senza la presenza del pubblico. Un modo che è stato pensato proprio per limitare gli spoiler. Ma noi possiamo darvi un indizio che, in quanto tale, va preso con le pinze.

Secondo alcune indescrezi0ni che sono emerse sui Social, infatti, parrebbe che delle persone del pubblico mentre stavano lasciando lo studio, abbiano visto passare in macchina Raffaele e quindi potrebbe essere lui l’eliminato della sesta puntata del serale. A differenza dello scorso eliminato, però, il cantante in questione non ha tolto “Cantante di Amici 20” dalla bio del proprio account Instagram. Per questo motivo a questa informzi0ne va dato il giusto peso. Sarà dunque lui ad aver lasciato definitivamente la scuola di Canale 5? Vedremo.