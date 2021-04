Uomini e donne, Tina fuori di sé sbotta contro Gemma: ‘Mi sono rotta il c***o’ ‘

A Uomini e donne non c è pace per Tina Cipollari che, oggi, è stata protagonista di un nuovo scontro con Gemma Galgani durante il quale, credendo di essere fuori onda, si è lasciata andare a delle colorite esternazioni.

Tina furiosa, crede di essere fuori onda: ‘Mi sono rotta il c***o’

Tina Cipollari a Uomini e donne, continua ad essere in collegamento video da casa. Anche se con qualche difficoltà in più del solito, continuano gli scontri con la sua acerrima nemica Gemma Galgani. Oggi ad esempio, la dama torinese ha voluto affrontare le dichiarazioni rilasciate da Nuovo TV proprio dalla vulcanica opinionista. Una discussione che ha innervosito parecchio Tina la quale, ad un certo punto, ha interrotto il collegamento. Credendo di essere fuori onda, la Cipollari ha cominciato a parlare al telefono con qualcuno della redazione e, imbestialita è sbottata:

Divento una bestia, ok? Mi sono rotta il ca… Non me ne frega niente, devo rimandare la cosa perché devo essere lì

Tina furiosa, Maria se la ride

Non riuscendo a ribattere come avrebbe voluto a Gemma, Tina si è arrabbiata parecchio e questo ha fatto sorridere la padrona di casa che ha commentato:

Senti come urla. Fatemela vedere mentre è al telefono. So anche con chi è al telefono e questa cosa mi fa ridere

Quando rivedremo Tina finalmente nello studio di Uomini e donne?