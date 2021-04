Uomini e donne, Luca prende in giro Elisabetta? Il parere di Gianni

Luca Cenerelli ancora sotto accusa a Uomini e donne. Dopo lo scontro con Angela andato in onda nella puntata di ieri, oggi il cavaliere si è trovato a discutere del suo rapporto con Elisabetta. Gianni ha di nuovo mostrato tutte le sue perplessità sul Cenerelli.

La strana regola di Luca

Dopo lo scontro di ieri con Angela, alla quale aveva riservato commenti poco carini sui social, oggi a Uomini e donne, Luca Cenerelli è stato ancora al centro delle discussioni. L’uomo si è trovato di fronte ad Elisabetta, la dama con cui sta uscendo da circa due mesi. La donna, in riferimento al loro rapporto ha inizialmente dichiarato:

La nostra storia è nata in sordina. Da parte mia si è sviluppato un sentimento

Nonostante i buoni propositi, i due non sono andati oltre dal punto di vista fisico e ciò per volere di Luca, il quale davanti a tutti ha ammesso:

Mi son dato io una regola. Lo faccio se sento che è la persona per cui provo qualcosa

"Elisabetta è una persona straordinaria, le voglio bene, però…" Cosa fareste voi al posto di Elisabetta? #UominieDonne pic.twitter.com/ZGTBacQq1N — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 22, 2021

Luca non convince né Tina né Gianni

Sembra che Luca abbia il freno tirato e questo forse perché il cavaliere sente che non si sta innamorando di Elisabetta. Il Cenerelli è stato quindi attaccato sia da Tina che da Gianni. Quest’ultimo in particolare ha criticato la scelta del cavaliere di non conoscere le nuove dame giunte per lui, visto che prima degli attacchi, aveva dichiarato di voler conoscere altre persone. Gianni è convinto che il cavaliere stia portando avanti la conoscenza con Elisabetta solo per convenienza, tanto da arrivare a fare una previsione:

Sono convinto che tra poche settimane verrà qui a dire la storia è chiusa

Secondo voi ha ragione Gianni?

Potrebbe interessarti: Uomini e Donne, Simonetta Epifani: che fine ha fatto l’ex dama del trono over