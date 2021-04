Isola dei Famosi, chi è uscito ieri sera? Ecco eliminato e naufraghi al televoto

Chi è uscito ieri sera dall’Isola dei Famosi? L’ultima puntata del reality ha regalato al pubblico da casa numerosi colpi di scena. Gli scontri e i litigi tra i naufraghi, le nuove prove, 4 nuovi ingressi e le immancabili nomination a fine serata: tutti elementi che hanno reso incandescente il clima in Honduras (e non solo).

Quella andata in onda ieri, giovedì 22 aprile 2021, è stata l’undicesima puntata di un’edizione che, mai come quest’anno, si preannuncia ricca di sorprese. Sarà per l’inconsueta doppia programmazione settimanale, sarà per la nuova verve offerta dalla conduttrice, sarà per il trio di opinionisti che rende ancora più imprevedibile un reality che per sua stessa natura è imponderabile.

Chi è uscito ieri sera dall’Isola dei Famosi?

L’esito del televoto tra Vera, Miryea e Fariba ha salvato quest’ultima. Nessuno è stato eliminato nella puntata di ieri dell’Isola dei Famosi: a seguito della prova denominata “Leader Salvador”, infatti, il naufrago vincitore aveva il compito di decidere chi salvare tra i due nominati rimasti e chi mandare direttamente al televoto.

Francesca Lodo ha vinto questa sfida e ha deciso di salvare Miryea, mentre ha preferito mandare Vera al televoto facendola diventare la prima nominata della settimana e a breve scopriremo con chi dovrà affrontarsi. Intanto, vi segnaliamo che Paul Gascoigne ha dovuto abbandonare ufficialmente il reality e Beatrice Marchetti, invece, sta continuando il proprio percorso in solitaria nella nuova ‘Playa Imboscada‘ all’insaputa degli altri naufraghi.

Chi è finito in nomination?

Francesca, in qualità di leader, ha potuto fare pure la classica nomination, anche se il fatto che abbia deciso di salvare Miryea ha creato non poche polemiche tra la naufraga e gli opinionisti in studio. Al termine delle votazioni classiche a finire in nomination, in questa puntata dell’Isola dei Famosi, con Vera è stata Fariba . Anche i 4 nuovi naufraghi entrati in gioco, che sono Emanuela Tittocchia, Manuela Ferrara, Matteo Diamante e Rosaria Cannavò, hanno potuto dire i loro nominati in modo palese senza poter essere votati dagli altri.

Chi vuoi eliminare tra Fariba e Vera? Chi perderà questo televoto tornerà direttamente in Italia. 🔥 #Isola pic.twitter.com/WUB77fIaWw — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 22, 2021

