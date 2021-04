Alla fine è successo, Paul Gascoigne costretto ad abbandonare l’Isola dei Famosi

Paul Gascoigne ha abbandonato definitivamente l’isola dei Famosi 2021. Il simpatico ex calciatore inglese, dopo l’infortunio al braccio che lo stava tormentando da qualche tempo, ha dovuto dire addio all’isola.

Paul Gascoigne lascia l’Isola dei Famosi

Giovedì 22 aprile, è andata in onda l’undicesima puntata de l’isola dei Famosi 2021. Paul Gascoigne non era presente nella palapa e così Ilary Blasi ha chiesto a Massimiliano Rosolino notizie in merito al naufrago, che si era dovuto assentare per accertamenti. Dopo essersi fatto male al braccio qualche settimana fa, infatti, le condizioni di Gascoigne sono andate peggiorando e così i medici hanno dovuto tenere sotto osservazione il 53enne inglese lontano dall’isola.

Durante il collegamento, la conduttrice ha avuto modo di parlare con Gascoigne che si trovava in hotel, il quale sembrava sereno e ha confermato di essersi rotto un tendine della spalla ma forse fino all’ultimo sperava di poter rientrare. Ilary Blasi, però, ha dovuto dare la triste notizia a Paul: le sue condizioni non erano delle migliori, per cui il naufrago non poteva tornare sull’isola. Per Gascoigne si tratta dunque di un abbandono forzato, un pò come successo anche a Brando Giorgi, che ha dovuto abbandonare la settimana scorsa a causa di un problema all’occhio ed Elisa Isoardi, ugualmente costretta a lasciare il gioco per una ferita all’occhio.

Con Paul Gascoigne, sale a tre il numero di concorrenti forti che hanno dovuto lasciare il gioco. Senza contare l’abbandono di Beppe Braida. Il comico aveva lasciato l’isola due settimane fa dopo aver saputo che il padre si era ammalato di coronavirus.

Nuovi arrivi

Prima di salutare Paul Gascoigne, la conduttrice ha mostrato un simpatico video in cui lo si vedeva di notte frugare nell’albergo in cerca di qualcosa, tanto da soprannominarlo “la gazza ladra”. In realtà, l’ex calciatore ha svelato che il suo intento era solo cercare dei biscotti. La perdita dell’ironico Paul si farà sentire sull’isola; insieme alla Isoardi e Giorgi era sicuramente uno dei concorrenti più forti.

Nella puntata di ieri sera, inoltre, sono arrivati dei nuovi concorrenti: si tratta di Rosaria Cannavò, Emanuela Tittocchia, Manuela Ferrara e Matteo Diamante. E già non sono mancate le prime “liti” tra Gilles Rocca e le nuove arrivate. Infine, in nomination sono finite Vera Gemma e Fariba Tehrani. Una di loro due uscirà lunedì prossimo senza passare alla Playa Imboscada, dove sta vivendo in solitudine la modella Beatrice Marchetti.