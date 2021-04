Loredana Lecciso al Grande Fratello Vip 6? Iniziano i rumor sui partecipanti

Settembre sembra così lontano, ma in realtà non è così. In casa Mediaset, infatti, si guarda già alla sesta edizione del padre di tutti i reality show: Il Grande Fratello Vip 6. Le avventure dei concorrenti nell’ultima stagione della casa più spiata d’Italia sono durate per sei mesi, consacrandola come la più lunga della storia.

Al timone della conduzione, anche per il GF Vip 6 è stato confermato Alfonso Signorini e proprio il Direttore di ‘Chi’, ospite nel programma di Tommaso Zorzi ‘Il punto Z’ ha dato qualche piccola anticipazione su quella che potrebbe essere la prossima edizione del reality show più longevo della tv italiana.

Il conduttore, infatti, ha rivelato che sta già lavorando per una sesta edizione con i fiocchi e che vorrebbe un cast composto da personaggi capaci di creare dinamiche e che piacciano al pubblico. Inoltre, il 57enne milanese, non ha nascosto che vorrebbe tra i concorrenti proprio la sorella di quest’ultimo, ovvero Gaia Zorzi. Se pensate di aver letto tutto vi sbagliate di grosso. L’indiscrezione, infatti, riguarda la compagna di Al Bano.

Loredana Lecciso concorrente del GF Vip 6? Il rumor

Come apprendiamo dal portale di notizie online ‘LaNostraTv‘, infatti, Alberto Dandolo sul settimanale ‘Oggi’ ha rivelato che gli autori del Grande Fratello Vip vorrebbero come concorrente Loredana Lecciso nella prossima edizione del reality show, che dovrebbe andare in onda nell’autunno del 2021 probabilmente a settembre su Canale 5.

Inutile negare che avere nel cast del GF Vip 6 una concorrente come la Lecciso sarebbe un grande colpo per Alfonso Signorini, ma, perché c’è un “ma”, potrebbe non essere così. Questa indiscrezione, infatti, non è stata confermata dalla diretta interessata e, inoltre, ogni anno accostano il nome della showgirl nata a Lecce a qualche reality che viene trasmesso sulla rete ammiraglia della ex ‘Fininvest’.

Anche negli anni passati, infatti, sarebbe dovuta entrare nella casa di Cinecittà e poi, per un motivo o per un altro, non ha mai partecipato al “papà” di tutti i reality. Dopo aver preso parte negli anni passati a “La Fattoria” e all’Isola dei Famosi, che sia questo l’anno buono nel vederla al GF Vip? Vedremo se questo rumor verrà confermato o smentito. Intanto, c’è già chi si dice pronto nel vedere Al Bano in studio per sostenerla.