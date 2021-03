DayDreamer, anticipazioni 8-12 marzo: Yigit chiede a Sanem di sposarlo

Nelle prossime puntate di DayDreamer, Can cercherà si smascherare Yigit ma il suo piano fallirà, almeno per il momento. Il giovane editore farà una contromossa e chiederà a Sanem di sposarlo. Una proposta che spiazzerà la giovane scrittrice, mentre gli amici di Can e Sanem cercheranno di far riavvicinare la coppia di ex fidanzati. Emre invece, confesserà al fratello di aver perso il lavoro. Vediamo di seguito, nel dettaglio, cosa ci riservano i nuovi episodi in onda dall’8 al 12 marzo su Canale 5.

DayDreamer, anticipazioni al 12 marzo: Can bluffa con Yigit per smascherarlo

Nelle puntate di Daydreamer in onda da lunedì 8 marzo e sino a venerdì 12 marzo, Sanem scambierà Can per un orso e lo colpirà. In seguito, la giovane gli medicherà le ferite e, visto che sopraggiungerà il buio, i due decideranno di accamparsi nel bosco per la notte. Nel prosieguo degli episodi, Can dirà a Yigit di averlo smascherato, rivelandogli di avere i filmati che proverebbero che è stato lui a bruciare il diario di Sanem un anno prima. In realtà si tratterà di un bluff. Yigit, messo con le spalle al muro dal fotografo, ammetterà le sue colpe ma a Can questo non basterà e vorrà che confessi le sue malefatte anche a Sanem.

Yigit chiede a Sanem di sposarlo nelle prossime puntate di DayDreamer

In DayDreamer, Can sembrerà essere riuscito a portare a galla finalmente la verità sul diario. Non tutto però andrà secondo i suoi piani. Nel momento in cui Yigit si appresterà a confessare a Sanem la verità, l’editore riceverà un sms da Huma, la quale lo informerà che al rifugio non sono mai state installate delle telecamere. Yigit quindi, scoprirà il bluff di Can e, invece che confessare a Sanem di aver bruciato il diario, le dichiarerà i suoi veri sentimenti. Il fratello di Polen infatti, la sorprenderà con una proposta di matrimonio. La giovane Aydin uscirà sconvolta di casa e incontrerà Can. Tra loro ci sarà un equivoco, visto che la ragazza crederà che il fotografo abbia dato il suo benestare alla proposta di matrimonio di Yigit.

DayDreamer, Sanem accetterà la proposta di matrimonio di Yigit?

Sanem nel corso delle nuove puntate, si convincerà che Can non sia più innamorato di lei e si prenderà del tempo per pensare alla proposta di Yigit. Can cercherà di riavvicinarsi alla ragazza, mentre tutti verranno a sapere della proposta di nozze. Gli amici di Can e Sanem studieranno quindi un nuovo piano per far riavvicinare i due, mentre i genitori di Sanem non sapranno se spingere la figlia verso Yigit o se dare una seconda possibilità a Can. Dando uno sguardo alle anticipazioni, vedremo che Deren avrà un’idea per riavvicinare i due ex fidanzati e proporrà di realizzare una campagna pubblicitaria per le creme di Sanem. Emre invece, confesserà al fratello di essere rimasto senza un lavoro.

