Chi ha vinto la decima stagione di MasterChef Italia? Il racconto della finale

Ieri sera, giovedì 4 marzo, è andata in onda la finale di MasterChef 10 Italia. Chi ha vinto tra Antonio Colasanto, Francesco Aquila, Monir Eddardary e Irene Volpe? Les jeux sont faits, come amano dire i francesi. I giochi sono fatti, come diciamo noi.

A seguire il nome del vincitore di MasterChef 10 e il riassunto dell’ultima puntata, in cui ripercorreremo le tappe che hanno portato i giudici ad assegnare il montepremi finale da 100.000 euro in gettoni d’oro a uno dei quattro finalisti, più la possibilità di pubblicare un libro con le proprie ricette (edito da Baldini e Castoldi).

Il vincitore di MasterChef 10 Italia

Francesco Aquila ha vinto la decima edizione di MasterChef Italia. Il maitre originario di Altamura ha battuto nella finale di ieri sera Antonio, dato per favorito alla vigilia, e la rivelazione Irene, mentre Monir è stato il primo a dover abbandonare i sogni di gloria, restando così fuori dal podio.

Aquila, che da molti anni vive a Bellaria, prosegue la tradizione vincente dei concorrenti riminesi a MasterChef, bissando il successo conseguito nel 2017 da Valerio Braschi. “Per me questa vittoria è una finestra sul futuro” ha detto emozionato l’aspirante chef subito dopo la vittoria, con la consapevolezza di aver compiuto un passo fondamentale nella realizzazione del suo sogno: diventare indipendente e offrire un futuro migliore alla sua famiglia e alla figlia Ludovica di quattro anni.

Durante lo scontro finale con Antonio Colasanto e Irene Volpe, Francesco ha sbaragliato la concorrenza con il menù degustazione My Way, legando ogni portata alla sua famiglia e al percorso compiuto dalla prima all’ultima puntata a MasterChef.

Prima che Bruno Barbieri leggesse il nome del vincitore di MasterChef, lo chef Giorgio Locatelli ha speso queste parole per lui:

Aquila, tu non hai mai negato un sorriso a nessuno, nemmeno nei momenti più bui, e hai sempre offerto una mano a tutti, tanto che più di una volta abbiamo dovuto ricordarti che le persone che stavi aiutando potevano togliere qualcosa a te. Ma tu niente, l’amicizia prima di tutto. Amicizia che è un grande valore: la senti questa parola, valore? Questa parola che ogni tanto sembra perduta, ma tu Francesco qui dentro l’hai rinvigorita. E questo è il tuo grande insegnamento qui a MasterChef.

Poco prima, invece, Barbieri aveva ringraziato i tre finalisti dicendo loro: “Ognuno di voi ci ha donato un pezzo importante di sé, e noi questi pezzetti li porteremo sempre nel cuore“.

Ecco il momento dell’annuncio di Bruno Barbieri del nome del vincitore.

Il riassunto della finale di MasterChef 10

La dodicesima e ultima puntata di MasterChef 10 Italia si apre con lo Skill test finale, in cui i quattro concorrenti rimasti sono chiamati a replicare il piatto preparato in contemporanea dai tre giudici di fronte a loro. Chi vince la prova passa direttamente alla finale: la migliore è proprio Irene, che dopo aver dominato la semifinale della settimana precedente riesce subito a ripetersi.

Lo Skill test prosegue con l’ingresso dello chef Enrico Cerea. Anche in questo caso, gli aspiranti cuochi devono riuscire a replicare il piatto dell’ospite: stavolta ad aggiudicarsi la giacca che gli vale la finale è Francesco Aquila.

Il terzo e ultimo livello dello Skill test prevede la sfida tra Antonio e Monir. Stavolta il piatto da replicare è dello chef Mauro Colagreco, primo nella classifica annuale The World’s 50 Best Restaurants. Per il rotto della cuffia, Antonio Colasanto si prende l’ultima giacca disponibile e raggiunge gli altri due finalisti per la prova decisiva, mentre Monir è fuori dai giochi.

È arrivato il momento più atteso: Irene, Antonio e Francesco devono presentare ai tre giudici il loro personale menù degustazione. La scelta della studentessa romana ricade sul Menù Fuori di Testa, Antonio invece punta sul menù intitolato “Il viaggio dentro di me”, mentre Francesco prepara “My Way – La mia strada dall’infanzia ad oggi”. Al termine della prova finale, i tre giudici di MasterChef 10 eleggono come vincitore Aquila, per la gioia incontenibile dei genitori e degli altri parenti presenti in studio.

