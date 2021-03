Amici sbarca su Amazon Prime Video, le novità e cosa si potrà vedere

Da oggi, venerdì 5 marzo, Amici di Maria De Filippi sarà visibile anche su Amazon Prime Video. Dopo l’annuncio dato un paio di settimane fa, la piattaforma Prime Video ha ufficializzato l’arrivo nel proprio catalogo del talent show più amato dal pubblico italiano.

A seguire trovate tutto quello da sapere sulle novità esclusive disponibili solo per gli abbonati Amazon Prime e cosa tutto si potrà vedere grazie al servizio streaming collegato all’azienda di Jeff Bezos. Per molte persone, l’ingresso di un programma televisivo come Amici nell’universo Amazon segna un punto di svolta importante nel modo di fruire i contenuti televisivi, un trend in continua ascesa come dimostrano anche gli ascolti in calo del Festival di Sanremo 2021.

Amici su Prime Video, cosa si potrà vedere sulla piattaforma streaming di Amazon

Su Amazon Prime Video saranno trasmessi tutti i tradizionali appuntamenti con il talent show condotto da Maria De Filippi: Amici Daily – Pomeriggio, Amici Daily – Sera, Amici – Pomeridiano del sabato e Amici – Il Serale. Ogni daytime e puntata saranno disponibili per la visione in streaming su Prime Video il giorno dopo la messa in onda in chiaro.

Ipotizziamo ad esempio di voler vedere la puntata del sabato pomeriggio, tradizionalmente in onda su Canale 5: questa non sarà disponibile in contemporanea con la programmazione Mediaset, ma potrà essere rivista a partire dal giorno seguente, cioè di domenica. Lo stesso discorso vale per le puntate del Serale, per le quali bisognerà aspettare l’arrivo della domenica.

Amici di Maria De Filippi, la novità esclusiva per gli abbonati Prime

Oltre agli appuntamenti citati qui sopra, la partnership firmata tra Amici e Amazon porterà in dote agli abbonati Prime un nuovo contenuto esclusivo: Amici Specials. Di cosa si tratta? Amici Specials è “l’unico appuntamento di Amici narrato da Maria De Filippi in persona”, durante il quale verranno mostrate immagini inedite sugli allievi del talent, per raccontare quanto accade dentro la scuola. Sono inoltre previsti ospiti d’eccezione, ma anche il racconto in video del meglio della settimana.

Amici Specials andrà in onda su Amazon Prime Video ogni martedì, a tre giorni dalla puntata pomeridiana del sabato di Canale 5 e a meno di 72 ore di distanza dalla puntata del Serale. È dunque questa la grande novità riservata a tutti coloro che hanno sottoscritto o sottoscriveranno l’abbonamento Amazon Prime, dal momento che l’appuntamento intitolato Specials non sarà visibile né su Witty né su Mediaset Play.

