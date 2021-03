Uomini e donne, registrazione 3 marzo: la sfilata di Gemma lascia a bocca aperta

Mercoledì 3 marzo si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e donne di cui vi riportiamo alcune anticipazioni. Stando a quanto pubblicato da Il Vicolo delle news, la puntata si è aperta con una sfilata in cui Gemma ha sorpreso ancora una volta tutti, facendo il verso a Charlize Theron nella pubblicità J’adore Dior. Nonostante ciò, la dama torinese, a fine registrazione, si è ritrovata ancora sola, visto che ha chiuso la conoscenza con Cataldo.

Gemma sorprende tutti nella sfilata ma a vincere è Sabina

Dame, cavalieri e tronisti di Uomini e donne, si sono ritrovati nello studio di Maria De Filippi ieri 3 marzo, per una nuova registrazione. Secondo quanto riportato da Il Vicolo delle news, la registrazione è iniziata con la sfilata dal tema ‘Scacco al re: sedotto e conquistato’. La prima a sfilare è stata Gemma Galgani che ha imitato Charlize Theron nella pubblicità di J’adore Dior. Ancora una volta la dama ha sorpreso tutti, uscendo da una vasca piena di palloncini dorati. Immancabili le critiche della sua acerrima nemica Tina Cipollari. Hanno poi sfilato le restanti dame del parterre femminile ed ad aggiudicarsi la vittoria è stata Sabina che si è presentata in passerella vestita da segretaria, facendo poi uno spogliarello apprezzato da tutti, tranne che da Gianni Sperti.

Registrazione U&D del 3 marzo: Gemma chiude con Cataldo

Terminata la sfilata, Gemma si è seduta al centro dello studio di Uomini e donne. La dama ha chiuso con Cataldo, il cavaliere che la scorsa volta l’aveva messa alla prova facendole delle avance abbastanza spinte. I due sono usciti ancora una volta e Gemma ha confessato di essersi sentita ancora in imbarazzo con il cavaliere. Cataldo ha poi dichiarato di essere disposto ad uscire dal programma insieme a lei, ma le sue parole non hanno convinto Gianni, il quale ha sostenuto che il cavaliere voglia corteggiare Gemma solo per ottenere visibilità. Nemmeno Gemma ha creduto alle parole di Cataldo, tanto da decidere di chiudere la conoscenza. Il cavaliere ha chiesto di rimanere nel programma ma, dopo il rifiuto categorico di Gemma, ha abbandonato lo studio. Niente da fare anche questa volta per la Galgani. Restiamo in attesa delle prossime registrazioni per scoprire se giungerà per lei il tanto atteso Principe azzurro.

