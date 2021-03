Uomini e donne, Maurizio G e Maria Tona sotto accusa e le altre news di oggi

Nuove discussioni nella puntata di Uomini e donne andata in onda oggi. Maria Tona e Maurizio G sono finiti ancora nel mirino di Gianni Sperti, che li ha definiti dei ‘falsoni’. Gemma continua la conoscenza con Cataldo, mentre la tronista Samantha ha eliminato un corteggiatore. Tina non era presente in studio. Di seguito un breve riassunto di quanto andato in onda.

Gianni a Maurizio G: ‘Sei un falsone’

La puntata è iniziata con Gemma Galgani che, entrata in studio, ha discusso con Maurizio G. Il cavaliere le avrebbe mandato dei messaggi, per avere un chiarimento dopo la loro rottura di qualche settimana fa. Non si capisce il motivo per cui Maurizio abbia cercato ancora Gemma, visto che ora sta frequentando Maria Tona. Gemma ha accusato ancora una volta di Maurizio e Maria di essere d’accordo e ha continuato a sostenere che i due non raccontino in puntata ciò che accade tra loro. Gianni ha dato del ‘falsone’ sia a Maurizio che a Maria. Dopo una lunga discussione, Maria decide di troncare con Maurizio e di proseguire la sua conoscenza con Alessandro.

Gianni non crede all'interesse di Maria per Maurizio G., voi cosa ne pensate? #UominieDonne pic.twitter.com/nQrKWeaEC0 — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 4, 2021

Cataldo e Gemma, tra loro coccole e grattini… sarà la volta buona?

É la volta dell’ingresso di Cataldo che, prima di accomodarsi, si è rivolto a Gemma dicendo: “Buongiorno principessa”. Un cavaliere che le ha riservato molte attenzioni, un gentiluomo d’altri tempi. Maria De Filippi gli ha chiesto: “Ti piace Gemma?” e lui subito “Assolutamente sì, come fa a non piacermi”. Sarà la volta buona per la dama torinese?

Coccole e grattini tra Gemma e Cataldo! Nascerà qualcosa tra loro? #UominieDonne pic.twitter.com/YckjaD6qnc — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 4, 2021

Samantha elimina Giuseppe e da una ‘svegliata’ a Roberto

La padrona di casa ha fatto scendere i tre tronisti. Al centro dello studio si è accomodata subito Samantha Curcio. La tronista è uscita con Roberto e Giuseppe. L’esterna con quest’ultimo non è stata mostrata, in quanto non vi è stato nulla di nota da segnalare. Samantha lo vede più come un amico e per questo ha deciso di eliminarlo. È la volta di Roberto, il corteggiatore con cui aveva discusso nella puntata di ieri. Samantha dopo la scorsa puntata, va da lui in camerino per capire se realmente il ragazzo è interessato a lei. La tronista crede alla sincerità del corteggiatore, ma pretende che lui faccia qualcosa di concreto. Per il momento Roberto non ha fatto nulla, riuscirà a riscattarsi? Staremo a vedere!