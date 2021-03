Uomini e donne, il bacio tra Alessandro e Maria Tona e le altre news di oggi

Puntata scoppiettante quella di Uomini e donne andata in onda oggi. Alessandro e Maria Tona si sono baciati, mentre la tronista Samantha ha messo in discussione l’interesse di Roberto. Un nuovo cavaliere Over si è presentato, mentre Riccardo e Roberta sembrano di nuovo in fase di riavvicinamento.

Alessandro bacia Maria Tona ma vuole uscire con altre…

Alessandro al centro dello studio, ha dichiarato di aver baciato Maria Tona. Si è poi scoperto che il cavaliere ha chiesto ad Antonella di dormire insieme e che sta conoscendo anche Elisabetta. Sembra che Alessandro abbia avuto intenzione di uscire con tre dame nella stessa serata, non escludendo di poter andare oltre con qualcuna di loro. Per lui è importante la fisicità, come dallo stesso dichiarato in puntata. L’atteggiamento del cavaliere non è piaciuto ad Antonella ed Elisabetta, che hanno deciso di interrompere la conoscenza.

Che ne pensate delle parole di Antonella? #UominieDonne pic.twitter.com/SjEXXq37Rl — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 3, 2021

La presentazione del nuovo cavaliere Luca

È stata la volta di Luca, un 47enne che vive attualmente vicino a Cagliari. Appassionato di viaggi, ha aperto un Tour operator in Tanzania. Molto sportivo, ha una passione per il windsurf, ama vivere a contatto con la natura. Alla domanda di Maria su “chi hai notato nel parterre femminile”, Luca ha risposto: Angela, Federica e Francesca.

Samantha a Roberto: ‘Perché non hai mai chiesto di me?’

Samantha elimina Luca. Su Roberto invece, la tronista si è lamentata del fatto che il corteggiatore non le abbia mandato molti messaggi. “Perché non hai mai chiesto di me?”, ha domandato la tronista. Il corteggiatore è motivato a rimanere? Roberto è stato preso di mira anche da Massimiliano Mollicone, che non crede all’interesse del giovane nei confronti della tronista. Per il momento Samantha decide di tenerlo, con tutte le riserve del caso.

"Perché non hai mai chiesto di me?" Samantha vuole delle spiegazioni da Roberto e… #UominieDonne pic.twitter.com/ZOPDV4JAUk — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 3, 2021

Riccardo e Roberta ricominciano da un ‘primo appuntamento’

Riccardo e Roberta si sono visti ieri sera ed hanno passato una piacevolissima serata. Una sorta di ‘primo appuntamento’, dove sembra che entrambi si siano lasciati alle spalle le discussioni del passato. Hanno raccontato di essersi baciati e di non essere andati oltre. La puntata è terminata così, lasciandoci con punto interrogativo: come andrà a finire tra Riccardo e Roberta? Lo scopriremo solo con la messa in onda delle prossime puntate di Uomini e donne.

