Dove vedere Juventus-Lazio, il big match della 26^ giornata di Serie A

All’Allianz Stadium di Torino va in scena il big match della 26^ giornata di Serie A tra Juventus e Lazio. I campioni d’Italia sono reduci dal brillante successo per 3-0 contro lo Spezia, mentre i biancocelesti di Simone Inzaghi sono stati loro malgrado protagonisti del match fantasma dell’Olimpico contro il Torino, con i granata impossibilitati a spostarsi dalla propria città dopo il provvedimento preso dalla Asl.

L’incontro tra Juve e Lazio si preannuncia decisivo per entrambe le squadre: i bianconeri dovranno vincere per alimentare il sogno scudetto, dando dunque seguito alle dichiarazioni del loro allenatore al termine della gara vinta ieri sera contro i liguri; Ciro Immobile e compagni vorranno invece portare a casa l’intera posta in palio per non perdere contatto con il quarto posto, alla luce anche del ruolino di marcia inarrestabile dell’Atalanta.

A seguire trovate tutte le info da conoscere su dove vedere Juventus Lazio del 6 marzo 2021, più i precedenti tra le due squadre.

Dove vedere Juventus-Lazio

Il big match Juventus-Lazio del 6 marzo sarà trasmesso su DAZN. Diretta streaming alle 20:45, orario in cui verrà dato il fischio d’inizio alla partita. La visione sarà disponibile soltanto agli abbonati al servizio: ricordiamo che l’abbonamento DAZN offre la possibilità di seguire in esclusiva tre match di Serie A ad ogni giornata, oltre naturalmente a tutti gli altri grandi eventi di sport in programma durante la settimana, tra cui tutta la Serie B, la Liga e la MotoGP.

La telecronaca di Juve-Lazio sarà di Pierluigi Pardo, il telecronista di punta della squadra DAZN, nonché il più conosciuto (è anche la voce della Champions League per le reti Mediaset). Accanto a lui in cabina di commento siederà Massimo Donati, ex calciatore di Milan, Celtic e Bari, tra le rilevazioni della squadra di commentatori DAZN insieme all’ex collega Simone Tiribocchi.

Precedenti tra Juventus-Lazio in questa stagione

La gara di andata giocata all’andata allo stadio Olimpico di Roma si è conclusa sul punteggio finale di 1-1. In quell’occasione, una rete di Caicedo nei secondi finali del match consentì ai biancocelesti di raddrizzare una partita che sembrava ormai persa, vanificando così il vantaggio del primo tempo siglato dal solito Cristiano Ronaldo per gli ospiti.

Chi conquisterà i tre punti messi in palio dalla sfida di sabato sera? La Juve, distante sette punti dalla capolista Inter, si gioca tutto o quasi in una sera, ma anche la Lazio avrà addosso la pressione di fare bottino pieno all’Allianz, consapevole di come l’Atalanta non stia regalando in questo momento nulla alle dirette concorrenti in lotta per un posto in Champions League la prossima stagione, al momento distante tre punti.

