L’Isola dei famosi, una concorrente ufficiale non partirà più per l’Honduras

Carolina Stramare non farà più parte della nuova edizione de L’Isola dei famosi. L’ex Miss Italia, presente nella lista dei concorrenti ufficiali del reality show, è stata costretta al ritiro. Prima ancora di iniziare, dunque, il programma di punta della primavera Mediaset perde una possibile protagonista, sicuramente una delle donne più apprezzate dal pubblico maschile.

Il nome della Stramare, che già circolava nelle settimane precedenti tra quelli dati per certi nel cast della nuova Isola, era stato ufficializzato pochi giorni fa dagli account social del programma, con tanto di foto di rito e la canotta brandizzata Givova in bella vista. Per l’ex vincitrice del concorso di bellezza più famoso del nostro Paese, l’avventura in Honduras si chiude però prima ancora di aver preso il volo con destinazione il Paese dell’America Centrale.

Carolina Stramare si ritira

L’annuncio ufficiale del ritiro della Stramare è arrivato via tweet dall’account de L’Isola dei famosi, che ha etichettato come “ritirata” l’ormai ex naufraga dell’edizione di quest’anno. Il motivo? Al momento sappiamo soltanto quanto riportato in un tweet pubblicato pochi minuti fa dall’Isola:

Carolina Stramare non partirà per l'Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità necessaria per affrontare l'avventura dell'Isola dei famosi.

Carolina Stramare non partirà per l'Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità necessaria per affrontare l'avventura dell'Isola dei famosi. #Isola pic.twitter.com/ASammVjH61 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 3, 2021

A questo punto, con l’assenza forzata dell’ex Miss Italia, la produzione potrebbe riaprire il cast andando alla ricerca di un sostituto o di una sostituta all’altezza della situazione. Su chi potrebbe ricadere la scelta? E se alla fine Ilary scegliesse di mantenere il cast attuale, nonostante il ritiro improvviso della modella italiana originaria di Genova?

Intanto, resta da capire anche il destino di Akash Kumar: l’ex concorrente di Ballando con le stelle nei giorni scorsi ha svelato l’intenzione di voler abbandonare il gioco, pagando la penale prevista in questi casi. Il motivo? Il modello avrebbe litigato con gli autori del programma, stando alle prime indiscrezioni trapelate.

