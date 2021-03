Uomini e donne, le ‘Follie d’amore’ delle dame del Trono Over

Il secondo appuntamento settimanale di Uomini e donne, andato in onda oggi 2 marzo, si è aperto con la sfilata dal tema ‘Follie d’amore’. È ritornato quindi un classico del programma e che da un po’ non avevamo il piacere di vedere. Per una volta, sono stati messi da parte scontri e liti e abbiamo passato un pomeriggio relativamente tranquillo. Chi avrà vinto? Leggiamo insieme per scoprirlo.

‘Le Follie d’amore’ delle dame di U&D

La prima a sfilare è Roberta che ha ricevuto voti altissimi da tutti.

Il tema della sfilata di oggi è "Follie d'amore" e questo è l'abito scelto da Roberta 🥰 Che voto le dareste? #UominieDonne pic.twitter.com/jiLHiNdqCM — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 2, 2021

La seconda è stata Gemma che si è presentata in passerella adornata di fiori, una sorta di inno alla primavera. Voti alti anche per la dama torinese mentre Tina non ha perso occasione per polemizzare con lei.

“Io sono la primavera del mio cuore”🌷È Gemma la vostra preferita? #UominieDonne pic.twitter.com/uW5LTP0I8o — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 2, 2021

É stata poi la volta di Patrizia, seguita da Maria Tona, Antonella, Elisabetta. Nasce una discussione dopo la sfilata di quest’ultima, con Tina che ha criticato la sua interpretazione del tema. In passerella è salita poi Sabina, seguita da Alessandra, Angela, Francesca.

Chi avrà vinto? Ecco la classifica…

Oltre alle dame del Trono Over, é stato chiesto anche alla tronista Samantha di sfilare. La 30enne con il suo solito humor ha accettato la sfida e si è presentata in passerella per essere poi giudicata dai suoi quattro corteggiatori. Chi avrà vinto la sfilata? Ad aggiudicarsi la vittoria Roberta, seguita da Alessandra, Patrizia e Gemma.

Un nuovo cavaliere per Gemma

Proprio per la dama torinese è giunto un signore di 59 anni di nome Cataldo Coccoli. Divorziato, padre di quattro figli, lavora come manutentore e ha dichiarato di seguire Gemma da tempo. Sembra che la dama sia rimasta favorevolmente colpita dal cavaliere, tanto da decidere di tenerlo.

Il signor Cataldo entra in studio per conoscere solo Gemma 🥰 Potrebbe essere l'uomo giusto per lei? #UominieDonne pic.twitter.com/hCWZBTLy7I — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 2, 2021

