Chi ha vinto il Grande Fratello? Il nome del vincitore e le percentuali

All’una e mezza di notte Alfonso Signorini ha annunciato il nome del vincitore del Grande Fratello Vip 5, al termine di una finale ricca di emozioni e con un colpo di scena inaspettato a metà serata. Dunque, la più lunga edizione mai esistita in oltre vent’anni di storia del GF si è finalmente conclusa: dopo quasi sei mesi di permanenza nella casa di Cinecittà, gli ultimi concorrenti rimasti in gara hanno potuto riassaporare il sapore della libertà, riabbracciando i propri cari (letteralmente) e festeggiando un successo per certi versi annunciato.

Ma scopriamo ora chi ha vinto il Grande Fratello Vip, ripercorrendo tutte le tappe della puntata finale.

Il vincitore del Grande Fratello Vip 5

Tommaso Zorzi ha vinto il Grande Fratello Vip 2021. L’influencer ha trionfato con il 68,3% dei voti nell’ultima sfida contro Pierpaolo Petrelli, secondo classificato. Sul podio anche Stefania Orlando, uscita a testa alta contro il suo amico Tommaso. Soltanto quarta, invece, Dayane Mello, che a sorpresa ha perso lo scontro diretto con Pierpaolo. Infine, quinto posto per Andrea Zelletta, uscito sconfitto dal primo televoto contro Tommaso.

Ecco il riepilogo di tutti i televoti della serata finale e le percentuali:

Tommaso Zorzi elimina Andrea Zelletta (83,8% contro il 16,2%)

Pierpaolo Pretelli elimina Dayane Mello (67,8% contro il 32,2%)

Stefania Orlando perde contro Tommaso (66,6% vs 33,4%)

Tommaso batte Pierpaolo (68,3% vs 31,7%)

Qui sotto potete vedere il video della proclamazione del vincitore tra Zorzi e Pretelli.

🎉 Il pubblico ha deciso che il VINCITORE di questa edizione di #GFVIP è… TOMMASO! 🎉 pic.twitter.com/3CS2nIwNWT — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 2, 2021

Il riassunto della finale del Grande Fratello Vip 5

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip inizia con lo show di Alfonso Signorini, a bordo della DeLorean, la celebre macchina del tempo della saga Ritorno al futuro. Un inizio con il botto, applaudito anche dall’opinionista Pupo. Dopo poco arriva il momento di conoscere l’esito del primo televoto, quello tra Tommy e Croccantino, come è stato ribattezzato l’ex tronista di Uomini e Donne, non prima però dell’emozionante incontro di Andrea con la fidanzata Natalia e di Tommaso con la mamma e la sorella Gaia.

Dopo essere rimasti in quattro, Alfonso ha invitato Dayane a scegliere con chi andare al televoto. Un po’ a sorpresa a dir la verità, la modella brasiliana ha puntato il dito contro Pierpaolo, ritenendolo probabilmente un avversario più debole rispetto a Tommaso e Stefania. La scelta della Mello ha avuto inoltre come diretta conseguenza la sfida al televoto tra Tommy e la Orlando. Sappiamo già come è andata a finire, e per questo motivo abbiamo scelto di mostrarvi il toccante incontro tra Dayane e la figlia Sofia, accompagnata dai genitori di Stefano Sala.

L'esatto momento in cui tutto l'amore del mondo esplode… ed il tempo sembra fermarsi. Dayane ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/SW1SRsY6p0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 1, 2021

Le emozioni hanno travolto naturalmente anche Stefy, che prima di uscire di scena ha potuto riabbracciare nel giardino della casa suo marito Simone e la piccola Margot: trascorsi quasi sei mesi, la famiglia è così pronta a ricomporsi. Nella casa sono nati diversi amori, non ultimo quello tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, ma nessuno ci ha dato la percezione di avvicinare il grado di intensità mostrato in più di un’occasione tra Stefania e Simone.

… e tutto l'universo di Stefania si ricongiunge, in un amore immenso. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/gqdHkPdGJo — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 1, 2021

Prima della proclamazione finale c’è spazio poi per un altro momento toccante, la reunion tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. I due si sono incontrati di nuovo in giardino, su quelle stesse gradinate dove insieme avevano riso di gioia e versato lacrime amare. Anche il loro è stato se vogliamo un amore, e ad oggi fatichiamo a immaginare Tommy e Francesco divisi: per entrambi l’avventura al Grande Fratello Vip si è ufficialmente conclusa, adesso però sarà la volta di viversi fuori, facendolo come meglio non potrebbero.

Cos'è la vera amicizia? Tommaso e Francesco non hanno bisogno di parole né di definizioni… ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/zntgS3f9AD — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 1, 2021

Rimasti soli nella casa, a Tommaso e Pierpaolo è toccato l’ingrato (tra virgolette, si intende) compito di spegnere le luci della casa. Sono stati tre dei minuti più intensi vissuti in oltre cinque mesi di reality, tre minuti che danno l’esatta percezione di quello che è stato il GF per la coppia di finalisti. Il resto lo conoscete già.

Stanza dopo stanza.

Ricordo dopo ricordo.

Emozione dopo emozione. Grazie, a tutti voi. Per aver reso indimenticabile questo #GFVIP. pic.twitter.com/SInNp1o1XN — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 2, 2021

