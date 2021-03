Uomini e donne, Samantha e il ‘Bello neanche’ rivolto a Francesco

A Uomini e donne, sin dalle prime puntate è emerso il carattere e il temperamento della nuova tronista Samantha Curcio. Nella puntata andata in onda venerdì scorso (riassunto della puntata), la 30enne si è resa protagonista di un accesa discussione con il corteggiatore Francesco, nel momento in cui il ragazzo si è auto-eliminato. Samantha, definitasi ‘orgogliosamente curvy’, ha utilizzato nel corso della litigata una frase che stride con il messaggio che ha voluto veicolare contro il body shaming.

Botta e risposta tra Francesco e Samantha

Francesco il corteggiatore di Samantha, sceso per un appuntamento al buio ha deciso di auto eliminarsi. Il ragazzo, preso di mira subito dalla tronista per un messaggio infelice, ha deciso di lasciare Uomini e donne dichiarando:

Non è scattata quella cosa che serve per continuare un corteggiamento

Parole che hanno scatenato la reazione di Samantha, la quale non ha creduto alle sue affermazioni, convinta che la sua decisione di auto eliminarsi sia frutto di una semplice mancanza di interesse. Per questo, Samantha non ci ha pensato due volte e, rivolgendosi a Francesco ha detto:

Potevi dirmi “Samantha non mi sei piaciuta”, punto. Io non ti piaccio. Non mettere in mezzo la scusa che sei venuto fuori male o che io abbia scelto con chi uscire con tono spocchioso. Ti è sembrato male. Potevi eliminarti con eleganza. Ti posso dire una cosa? Simpatico, non ti si può dire! Bello, neanche! Grazie! Scusami eh

Il video della litigata tra Samantha e Francesco

Lo scivolone di Samantha: ‘Bello neanche’ rivolto al corteggiatore

Il termine ‘Bello neanche’ stride con il messaggio che la tronista ha voluto veicolare attraverso il video di presentazione. Un piccolo scivolone da parte di Samantha, probabilmente dovuto anche all’inesperienza televisiva. Ricordiamo infatti, che la neo tronista, dopo un passato difficile, ha accettato il proprio fisico senza farsi influenzare dai dettami della società odierna, mandando un chiaro messaggio contro il body shaming.

Attendiamo le prossime puntate di Uomini e donne per valutare il percorso di Samantha e per conoscerla meglio. Ricordiamo che il dating show di Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14:45.