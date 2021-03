Uomini e donne, anticipazioni 1-5 marzo: una scelta inaspettata al Trono Over

Dopo la pausa del week end, Uomini e donne torna in onda oggi 1 marzo su canale 5 a partire dalle 14:45. per gli amanti delle anticipazioni, vi sveliamo cosa accadrà in questa nuova settimana di programmazione, che si concluderà venerdì 5 marzo. Nelle nuove puntate ci saranno un bel po’ di sorprese, come il rifiuto di Gemma alle avance di Cataldo. Novità anche per Riccardo e Roberta, che decideranno di lasciare insieme la trasmissione.

Uomini e donne, anticipazioni: lite Riccardo-Armando

Curiosi di sapere cosa ci riserveranno le puntate di Uomini e donne in onda questa settimana? Vediamo insieme cosa ci riserveranno dame, cavalieri e tronisti del dating-show di Maria De Filippi. Nei primi giorni della settimana, dovremmo vedere in onda la lite tra Riccardo e Armando, con quest’ultimo che se ne uscirà con una battuta infelice nei confronti del cavaliere tarantino e che toccherà la sua sfera intima. Come prevedibile, Riccardo non la prenderà bene e vorrà affrontare il ‘rivale’ dietro le quinte. Evento che verrà scongiurato dall’intervento di Maria De Filippi.

Gemma respinge le avance di Cataldo nelle prossime puntate di Uomini e donne

Come sempre si tornerà a parlare delle vicende sentimentali di Gemma Galgani, la dama torinese ancora alla ricerca dell’amore a Uomini e donne a distanza di 10 anni dal suo ingresso nel programma. Questa volta la Galgani verrà messa alla prova dal cavaliere Cataldo. Si verrà a sapere che i due hanno trascorso una serata insieme a casa di lei. Gemma racconterà in studio di essere stata messa in difficoltà dal cavaliere, il quale avrà più volte cercato di avere un approccio fisico con lei. Gemma non apprezzerà affatto l’atteggiamento di Cataldo e sembrerà infastidita. Il cavaliere spiegherà in seguito i reali motivi del suo comportamento ma, nonostante le spiegazioni, Gemma rifiuterà di avere un altro incontro con lui.

Uomini e donne 1-5 marzo: la scelta di Riccardo e Roberta

Mentre Gemma sembra ancora non riuscire a trovare l’uomo dei suoi sogni, discorso diverso invece per Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. A sorpresa, i due si confesseranno reciproco amore e per questo decideranno di lasciare insieme Uomini e donne, per viversi la loro storia lontano dai riflettori. La loro sarà una ‘scelta’ a tutti gli effetti, con tanto di poltrone rosse e cascata di petali, proprio come accade ai tronisti. Lacrime e commozione faranno da contorno ad un momento che si preannuncia emozionante anche per il pubblico di Uomini e donne.

In attesa di vedere in onda tutto questo, ricordiamo che Uomini e donne va in onda dal lunedì al venerdì su canale 5 a partire dalle 14:45. Per rivedere le puntate, basta collegarsi al sito Witty Tv o Mediaset play. Anche sulle pagine social ufficiali del programma, si possono trovare molte curiosità relative ai protagonisti del dating-show di Maria De Filippi.