Uomini e donne, la battuta fuori luogo di Armando e le altre news di oggi

Uomini e donne è tornato in onda dopo la pausa del week end e subito non sono mancati gli scontri. Oggi 1 marzo, spazio alla tronista Samantha e alle sue prime esterne. Si è poi passati ad Armando che ha dato vita ad una lite violentissima prima con Samantha Curcio e poi con Riccardo.

Samantha e le prime esterne

Samantha Curcio è uscita con due corteggiatori, Ugo e Michael. “Non mi voglio accontentare”, ha dichiarato la tronista che ha poi deciso di eliminare Michael. Con Ugo sembra esserci invece molta attrazione fisica. Nascerà qualcosa tra i due?

Sguardi di intesa e attrazione fisica 🔥 Nascerà qualcosa tra Samantha e Ugo? #UominieDonne pic.twitter.com/DhCroWs7cp — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 1, 2021

Federica vuole conoscere Armando, lite tra il cavaliere e Samantha

Federica è giunta in studio per conoscere Armando. Il cavaliere è sembrato indeciso sul da farsi, tanto da dichiarare di volerci pensare se tenerla o meno. Riccardo è intervenuto e, riferendosi a Federica, ha detto: “é molto interessante”. Maria De Filippi ha chiesto un parere anche a Samantha la quale, senza mezzi termini, ha accusato Armando di non aver intenzione di cercare una donna all’interno del programma. La tronista ha continuato:

Tu non lasci parlare.. Sei ottuso.. Tu una donna non la sai trattare

Armando é andato su tutte le furie e se l’è presa non solo con Samantha ma anche con Gianni Sperti. Federica ha scelto di rimanere nel programma non per Armando.

Un acceso confronto in studio… Voi da che parte state: Samantha o Armando? #UominieDonne pic.twitter.com/BbqRNW05YS — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 1, 2021

Armando e la battuta fuori luogo a Riccardo… Scoppia il caos

Riccardo parlando con Federica, le ha detto: “sarai l’ennesima vittima”. Frase che ha scatenato la reazione di Armando, che ha fatto una battuta fuori luogo nei confronti di Riccardo, riferita alla sua sfera intima. Incarnato è uscito dallo studio sbraitando, mentre Maria è riuscita a trattenere Riccardo, impedendogli di raggiungere il suo ‘rivale’ dietro le quinte. Una puntata movimentata quella appena andata in onda su Canale 5, che è proseguita con l’ingresso di una nuova signora per Biagio.

Massimiliano e Vanessa, la loro seconda uscita

Massimiliano è uscito con Vanessa. La giovane corteggiatrice ha avuto un chiarimento in studio con Gianni, dopo che l’opinionista l’aveva giudicata la scorsa volta come ‘una ragazza vuota’. È stata mostrata la nuova esterna realizzata dai due ragazzi che, in studio, hanno dichiarato di avere molto feeling. Nascerà qualcosa tra i due? La puntata si è conclusa con la presentazione di Adriano, un nuovo cavaliere. Maria ha poi chiesto a Riccardo se fosse stato colpito dalla new entry Federica e lui, a sorpresa, ha detto che non rappresenta i suoi canoni estetici, nonostante sia una bellissima donna. Per lui novità in vista con Roberta? Lo scopriremo solo con la messa in onda delle prossime puntate di Uomini e donne.

