Isola dei famosi 2021, un concorrente litiga con gli autori: “Pago la penale”

In queste ore c’è grosso fermento attorno all’Isola dei famosi 2021. Uno tra i concorrenti certi di questa nuova edizione del reality show ha avuto un alterco con gli autori a seguito del quale potrebbe decidere di non partire più. La persona in questione è Akash Kumar, modello di successo e ex concorrente di Ballando con le stelle.

Il protagonista ha dato luogo ad una diretta Instagram con alcuni ex concorrenti del reality show incentrato sulla sopravvivenza, ovvero, Marina La Rosa e Luca Vismara. In tale occasione, il futuro naufrago ha raccontato un retroscena inedito in merito a quanto accaduto dietro le quinte del programma.

Partecipazione a rischio per un concorrente dell’isola dei famosi 2021

Stando a quanto rivelato da Akash Kumar, tra lui e gli autori dell’isola dei famosi 2021 c’è stata una discussione parecchio accesa, che potrebbe compromettere la sua partecipazione al programma. Tutto è cominciato nel momento in cui il futuro concorrente ha preso visione del video di presentazione registrato con la produzione. Il modello ha notato che l’attenzione si è focalizzata solamente sul suo lavoro da modello, senza dare lustro a tutte le altre cose fatte nella sua vita.

Questo, dunque, ha fatto immediatamente scattare un campanello d’allarme nella mente del giovane, il quale si è sentito ferito nell’orgoglio. A tal proposito, ha rivelato ai suoi interlocutori di non avere più intenzione di partire per cominciare questa avventura. Considerando che l’accordo stipulato con la redazione del programma fosse già stato firmato, il giovane dovrà pagare una salatissima penale nel caso in cui dovesse realmente dare adito alle sue intenzioni.

Akash Kumar fa chiarezza su quanto accaduto

I suoi interlocutori hanno provato in tutti i modi a farlo ragionare, nella speranza di dissuadere Kumar dalla sua idea di disertare la partecipazione all’Isola dei famosi 2021. Ricordiamo che il programma riaprirà i battenti lunedì 15 marzo, per dare luogo a due appuntamenti a settimana, i quali si terranno il lunedì e il giovedì. Poco per volta, gli autori stanno mostrando sul profilo Instagram della trasmissione i protagonisti del cast.

Tra le clip c’era anche quella inerente Akash, il quale però potrebbe improvvisamente venir meno. Nel frattempo, dal profilo Instagram del giovane sono trapelate nuove informazioni. Durante una nuova diretta di pochissimo fa, il giovane ha detto che metterà da parte l’orgoglio e prenderà parte al programma per vincerlo. Inoltre, ha anche detto di essere profondamente emozionato e un po’ agitato, anche perché non sa nuotare.