Grande Fratello Vip, le news dell’ultim’ora: cos’è successo e video

Le news dell’ultim’ora dalla casa del Grande Fratello Vip si riferiscono a quanto accaduto durante la puntata di venerdì 26 febbraio 2021. Nel nostro articolo parleremo dunque delle ultime notizie venute fuori dalla quarantatreesima diretta serale, condotta come sempre da Alfonso Signorini.

Chi è uscito ieri sera dalla casa? Chi è in nomination questa settimana? E cosa è accaduto di importante nel corso del nuovo appuntamento? A seguire i video e il riassunto della puntata di ieri.

Grazie per aver seguito con noi la SEMIFINALE di #GFVIP: vogliamo salutarvi così… DOLCEMENTE! 🎂 Ci vediamo in prima sarata, lunedì su #Canale5 ed in streaming su Mediaset Play per la FINALISSIMA! ⚡️ Buonanotte! pic.twitter.com/zSZArQICAM — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 27, 2021

Le news dell’ultim’ora dal Grande Fratello Vip

La quarantatreesima puntata del GF Vip 5 si è aperta con il confronto tra Dayane Mello e Tommaso Zorzi in merito alla nomination della modella brasiliana fatta nell’appuntamento di lunedì scorso, quando ha deciso di mandare al televoto la sua migliore amica – Rosalinda Cannavò – solo per cercare di mandare fuori Stefania Orlando. Il confronto non ha avuto né vincitori né vinti, anche se Tommy è rimasto visibilmente male dopo aver letto un tweet che lo criticava apertamente per come avesse etichettato Dayane poco dopo il termine dell’ultima puntata.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Tommaso ha reagito alla nomination di Dayane: ne è uscito fuori un confronto molto forte. Pace fatta oppure il fuoco cova ancora sotto alla cenere? #GFVIP pic.twitter.com/HpDsZblMi5 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 26, 2021

Spazio poi alle sorprese, è proprio il caso di dirlo. Signorini ha convocato Pierpaolo Pretelli in giardino, dove ad attenderlo c’era il fratello Giulio, divenuto famoso durante l’avventura dell’ex velino di Striscia la notizia grazie a diverse ospitate non solo al GF ma anche (soprattutto) nelle trasmissioni di Barbara d’Urso. Qual è stata la sorpresa? Giulio ha svelato a Pierpa che la famiglia presto si allargherà, visto che la sua nuova compagna aspetta un bambino. Sì, Pierpaolo diventerà zio.

Ma è tempo di conoscere l’esito del televoto settimanale tra Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò. A lasciare definitivamente la casa del Grande Fratello è l’attrice siciliana, che ha raggiunto la percentuale del 43 per cento, rispetto al 57 per cento conquistato dalla Orlando. Dulcis in fundo, dunque, per Rosalinda è stato fatale il gesto di Dayane nella puntata precedente, quando la modella brasiliana non ha saputo resistere alla tentazione di mandare in nomination la nemica giurata Stefania.

Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa è… ROSALINDA. #GFVIP pic.twitter.com/EyB6dQwhCJ — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 26, 2021

Pochi minuti più tardi il primo colpo di scena della serata: l’apertura di un televoto flash per decretare il secondo eliminato della semifinale. Samantha e Dayane hanno votato la Orlando, tutti gli altri invece – compresa Stefy – la De Grenet. Da questo televoto si conoscerà anche il quarto finalista, anche se i vipponi sono rimasti all’oscuro di questo fino a poco prima che Signorini desse loro appuntamento a lunedì prossimo, per l’attesissima finale di questa quinta edizione del reality.

I giochi sono fatti: Samantha e Stefania sono ufficialmente al televoto. La strada per la finale è ancora in salita… #GFVIP pic.twitter.com/czXUdvasoB — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 26, 2021

In attesa di conoscere l’esito del secondo televoto della serata, Rosalinda ha modo di riabbracciare Andrea Zenga, non prima però di aver accettato di essere sua congiunta con tanto di proposta simpatica da parte di Andrea. I due hanno confermato al pubblico di essere una coppia vera, e siamo certi che continueranno a far parlare di sé anche nel corso delle prossime settimane: chissà che il destino non riservi a Rosalinda e Andrea un destino simile a quello di un’altra coppia del GF Vip, pensiamo ad esempio a Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, a distanza di un anno più innamorati che mai.

E dopo il bacio in studio tra i due innamorati, arriva il momento di conoscere chi ha vinto il televoto flash tra Stefania e Samantha: il pubblico ha deciso che a dover lasciare per sempre la casa del Grande Fratello è la De Grenet. Per la Orlando un plebiscito, votata dal 79 per cento del pubblico e quarta finalista insieme a Tommaso Zorzi, Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. Subito dopo aver perso al televoto contro Stefy, Samantha ha avuto un veloce scambio di battute al vetriolo con l’opinionista Antonella Elia, a conferma di come tra le due i rapporti siano ai minimi termini.

Il pubblico ha deciso che il VIP che questa sera dovrà abbandonare la Casa è… SAMANTHA! #GFVIP pic.twitter.com/2AJpLh2UyF — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 26, 2021

Non c’è però un attimo di tregua, perché per i concorrenti rimasti in gara c’è un ultimo colpo di scena: ad Andrea Zelletta, di fatto quinto finalista, spetta il compito di scegliere uno tra Tommaso, Dayane, Pierpaolo e Stefania per andare in sfida in vista della finale di lunedì. L’ex tronista di Uomini e Donne scarta subito l’amico Pierpaolo, quindi Stefy, e tra Tommaso e Dayane sceglie di andare al televoto contro Zorzi perché se deve uscire lo vuole fare contro il concorrente che reputa più forte nella casa, in modo così da uscire non a testa alta, altissima.

Una comunicazione importantissima da parte di Grande Fratello: la finale inizia ORA. Tocca ad Andrea sfidare uno dei quattro finalisti al televoto… #GFVIP pic.twitter.com/0TyYCHVcut — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 27, 2021

Ve lo abbiamo raccontato più dettagliatamente nell’approfondimento dedicato agli eliminati di ieri sera e alle nomination.