Grande Fratello Vip, chi è uscito ieri sera? Ecco eliminati e chi al televoto

Chi è uscito ieri sera dalla casa del Grande Fratello Vip? Come prevedibile, in occasione della semifinale i colpi di scena non sono di certo mancati. Non una, bensì una doppia eliminazione ha accompagnato gli inquilini della casa più spiata dagli italiani, e così ad arrivare all’appuntamento conclusivo di lunedì 1° marzo sono rimasti soltanto in cinque.

Quella andata in onda ieri, venerdì 26 febbraio 2021, era la quarantatreesima puntata di un’edizione, la quinta, infinita per il GF in versione Vip condotto da Alfonso Signorini. In tutto sono transitati ben trentaquattro concorrenti dal 14 settembre ad oggi, e dopo quasi metà anno si è finalmente giunti a un passo dalla conclusione.

Chi è uscito ieri sera dal Grande Fratello Vip?

L’esito del primo televoto tra Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò ha visto uscire perdente l’attrice siciliana, prima eliminata della puntata di ieri del Grande Fratello Vip. La Cannavò è uscita dopo aver raccolto soltanto il 43 per cento delle preferenze, di contro il 57 per cento ha votato per salvare l’ex presentatrice del Lotto su Rai Due. Una volta arrivata in studio, Rosalinda ha potuto riabbracciare – e baciare – il congiunto Andrea Zenga, avendo anche l’onore di sedersi accanto a lui dopo che Maria Teresa ha concesso il suo posto all’ex portiere.

Rosalinda però non è stata l’unica eliminata. Infatti, la serata è proseguita con un televoto lampo tra Stefania Orlando (alla sua quarta nomination consecutiva) e Samantha De Grenet. La votazione si è chiusa ben oltre la mezzanotte e ha visto il trionfo della Orlando con il 79 per cento delle preferenze: dunque, la De Grenet è il secondo concorrente eliminato della semifinale di ieri sera. Eccetto Dayane, gli altri inquilini della casa rimasti in gioco erano certi che uscisse Samy, come poi si è puntualmente verificato, anche se pochi avrebbero immaginato un divario così ampio tra le due presentatrici.

Chi è finito in nomination?

Tutto finito? Macché. Grazie alla vittoria nel televoto flash contro Samantha, Stefania Orlando è stata eletta la quarta finalista di quest’anno. E Andrea Zelletta? L’ex tronista di Uomini e Donne è sì in finale, ma allo stesso tempo al televoto: infatti, il Grande Fratello gli ha chiesto di fare il nome del concorrente che vorrebbe sfidare per giocarsi le sue chance di vittoria fino in fondo, e Andrea è rimasto coerente con il suo pensiero scegliendo Tommaso, che lui stesso considera come il vincitore del GF Vip 5. Quindi, a finire in nomination nella quarantatreesima puntata sono Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi.

Il prossimo appuntamento con la finale del Grande Fratello Vip è fissato per lunedì 1° marzo 2021, non mancate!