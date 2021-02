Finale Grande Fratello Vip, le anticipazioni sull’ultima puntata

Lunedì 1° marzo, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip 5. I cinque concorrenti rimasti a contendersi il montepremi da 100 mila euro in gettoni d’oro sono Tommaso Zorzi, Dayane Mello, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta, dopo le uscite di scena di Rosalinda Cannavò e Samantha De Grenet durante l’appuntamento della semifinale (entrambe sconfitte dalla Orlando).

Vediamo di scoprire insieme cosa succederà nell’ultima puntata di lunedì, con i primi spoiler rivelati dal giornalista Gabriele Parpiglia, che già in passato ha dimostrato di conoscere in maniera profonda le dinamiche del GF.

Anticipazioni Grande Fratello Vip, finale del 1° marzo 2021

Le anticipazioni sulla finale del Grande Fratello Vip 5 ci confermano che nel corso della prossima puntata entreranno nella casa come ospiti Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, e Juliano Mello, fratello di Dayane, i due favoriti del pubblico da casa e per le quote dei bookmaker.

Successivamente Alfonso Signorini comunicherà l’esito del televoto tra Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta, dopo che quest’ultimo ha scelto di sfidare Tommy più per riconoscere la sua forza come possibile vincitore del Grande Fratello piuttosto che per antipatia o invidia, ricevendo per il suo coraggio i complimenti sia del conduttore che dell’opinionista Pupo (a proposito, avete visto cos’è successo al termine della semifinale?).

Grazie per aver seguito con noi la SEMIFINALE di #GFVIP: vogliamo salutarvi così… DOLCEMENTE! 🎂 Ci vediamo in prima sarata, lunedì su #Canale5 ed in streaming su Mediaset Play per la FINALISSIMA! ⚡️ Buonanotte! pic.twitter.com/zSZArQICAM — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 27, 2021

Spazio quindi a un nuovo balletto guidato da Matilde Brandi: l’ex star del Bagaglino proverà a regalare una performance indimenticabile al pubblico di Canale 5, nella speranza di essere seguita anche dagli altri suoi compagni di avventura. Abbiamo dei seri dubbi sulle doti di ballo di uno o più ex concorrenti, ma confidiamo ugualmente negli insegnamenti della Brandi.

Dulcis in fundo, ci sarà la proclamazione del vincitore. Chi vincerà tra Tommaso, Dayane, Stefania, Pierpaolo e Andrea? Prima della semifinale abbiamo provato a tirare le somme, chiedendovi di commentare lasciando una vostra opinione in merito. Che ne dite di farlo anche adesso che mancano meno di tre giorni alla finalissima di lunedì? Votate!