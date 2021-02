Amici 20 anticipazioni puntata sabato 27 febbraio: eliminati e una felpa sospesa

Si è da poco conclusa la registrazione della quattordicesima puntata di Amici 20 che noi vedremo domani alle ore 14:10 su Canale 5. Vi scriviamo fin da subito che queste sono le anticipazioni della puntata del 27 febbraio 2021 di Amici 20. Proseguendo la lettura, infatti, scoprirete in anticipo cosa succederà. Indi per cui vi consigliamo di interrompere la lettura qualora non vogliate sapere cosa accadrà agli allievi del talent show.

Gli ospiti della prossima messa in onda saranno Ben, ex componente del duo “Benji & Fede”, che canterà la sua nuova canzone e Giorgia, invece, che dovrebbe essere in collegamento e stilerà la sua classifica dei cantanti di Amici 20.

Le anticipazioni che vengono riportate su ‘IlVicolodelleNews’ raccontano dell’ennesima discussione tra Arisa e Rudy Zerbi: ancora una volta ad aver acceso gli animi dei due coach è stato Raffaele. La cantautrice lucana gli ha confermato la felpa che gli permette di accedere al serale e gli ha dato un bel 10 dopo che lo ha sentito cantare la canzone “Guerriero” di Marco Mengoni. Zerbi, come al solito, ha detto che il cantante non dovrebbe cantare questo brano perché tende ad imitare l’ex vincitore di ‘X-Factor‘.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Amici 20, anticipazioni 27 febbraio: l’esito delle felpe sospese

Martina, Deddy, Leonardo e Sangiovanni sono i 4 ragazzi che hanno momentaneamente le felpe sospese e che, in teoria, non si sarebbero dovuti esibire nella puntata di sabato 27 febbraio 2021. Insieme a loro, segnaliamo che anche Alessandro, Ibla, Aka7Even ed Enula non avrebbero dovuto cantare o ballare, perché erano stati presi dei provvedimenti nel corso del daytime di ieri, 25 febbraio 2021, e in quello di oggi, 26 febbraio di Amici 20 nei confronti di questi 8 allievi del talent show.

Secondo le anticipazioni che riportiamo dal sito sopracitato, alla fine parrebbe che si siano esibiti e che a tutti i ragazzi la felpa sia stata confermata per poter proseguire la corsa verso il serale di Amici 20, anche a Sangiovanni che, proprio qualche ora fa, aveva minacciato di voler abbandonare la scuola. Per Martina, invece, il discorso sembra essere diverso. La ballerina che fa parte del team di Lorella Cuccarini, infatti, è ancora con il giudizio in bilico: la Cuccarini le ha nuovamente sospeso la felpa.

Amici 20, sabato 27 febbraio: ci sono eliminati?

Non ci sono eliminati nella puntata di sabato 27 febbraio 2021 di Amici 20. A tutti gli allievi del talent show, nonostante i soliti diverbi tra i professori per i giudizi dati ai rispettivi allievi, le felpe dorate per poter accedere al serale del programma sono state confermate. Non si segnalano nemmeno delle sfide in vista, per il momento, o proposte di eliminazione da parte dei professori per i concorrenti che sono attualmente all’interno del talent show condotto da Maria De Filippi. L’unica che sembra essere messa peggio rispetto ai suoi compagni di avventura, come scritto prima, pare essere la ballerina Martina.