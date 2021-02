DAZN, i migliori eventi del weekend: Juventus, Serie BKT e molto altro

Come ogni fine settimana torna l’appuntamento con il grande sport su DAZN. Tre match della Serie A di calcio, tutta la Serie B, oltre al calendario completo di Liga e Ligue I. Ma gli eventi del weekend su DAZN non si limitano di certo soltanto al calcio, ma spaziano anche all’intera programmazione dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, con in più tutte le gare del Mondiale della MotoGP e gli incontri più spettacolari di UFC e boxe, per un intrattenimento senza precedenti. A questi si aggiungono infine le Darts, il rugby, il torneo di NFL e il Biathlon.

DAZN: i migliori eventi del weekend 27 – 28 marzo

Le partite del weekend su DAZN rappresentano da sempre il piatto forte della piattaforma streaming, che offre il live degli eventi di tutti gli sport citati qui sopra. La visione degli incontri è disponibile da PC sul sito dazn.com e da smartphone e tablet tramite l'app gratuita per Android e iOS. Volendo, è possibile guardare la diretta anche su Smart TV e TV box compatibili.

Pronti per scoprire i big match su DAZN del fine settimana? A seguire trovate tutte le partite e gli eventi del weekend, così da avere una panoramica completa sulla programmazione streaming.

Serie A

Sabato 27 febbraio su DAZN andrà in onda la ventiquattresima giornata di Serie A TIM. La programmazione inizia alle 20:45 con l’incontro tra Verona e Juventus. Al pre-partita ci sarà Diletta Leotta con Federico Balzaretti.

Domenica 28 febbraio invece gli appuntamenti DAZN saranno due: dallo Stadio Luigi Ferraris alle ore 12.30 ci sarà il match tra Sampdoria e Atalanta mentre alle 15.00 l’attenzione si sposterà sulla partita tra Crotone e Cagliari.

Serie BKT

Tutte le partite di Serie BKT sono su DAZN, in particolare questo fine settimana, per la venticinquesima giornata, segnaliamo:

Venerdì 26 febbraio alle 19:00 è in programma l’anticipo Reggiana – Salernitana, sabato 27 febbraio alle ore 16:00 andrà in onda lo scontro per la promozione tra Monza e Cittadella.

Calcio Internazionale

Nel fine settimana DAZN riguardante il calcio internazionale spiccano tre partite de LaLiga e una partita di Ligue1.

Cominciamo sabato 27 febbraio alle ore 16:15 con il grande match tra Siviglia e Barcellona. Domenica 28 alle ore 21:00 si affronteranno il Villareal e Atletico Madrid. Il weekend DAZN finisce lunedì 1 marzo alle ore 21:00 con il match tra Real Madrid – Real Sociedad dove i blancos faranno di tutto per non perdere punti nei confronti dell’Atletico.

Per la Ligue1 su DAZN potrete assistere al match per la lotta al primo posto in classifica tra Digione e Paris Saint-Germain.

