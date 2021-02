Uomini e donne, Riccardo e Roberta e le altre news di oggi

La puntata di Uomini e donne andata in onda oggi 26 febbraio, è iniziata da Riccardo e Roberta. Dopo quanto avvenuto ieri, i due hanno deciso di rivedersi dopo la puntata. Spazio anche ai tronisti Samantha e Giacomo e ad altre dame e cavalieri del Trono Over. Di seguito un riassunto di ciò che è andato in onda questo pomeriggio.

Riccardo a Roberta: ‘Vogliamo vederci stasera?’

Dopo la discussione avvenuta nella puntata di ieri, oggi Riccardo ha fatto un passo avanti verso Roberta tanto sa chiederle: “Vogliamo vederci stasera?”. La dama ha accettato l’invito e scopriremo solo nelle prossime puntate cosa sarà accaduto tra loro. Al centro dello studio è stata la volta di Sabina e Nicola. Claudio, il cavaliere che ha frequentato Sabina fino a poco tempo fa, ha accusato la dama di aver finto con lui. “O hai finto con me o stai fingendo con lui”. Nella discussione è intervenuta anche Maria Tona.

Samantha discute con il corteggiatore Francesco

Maria ha fatto entrare i tronisti, Giacomo, Massimiliano e Samantha. Uno dei corteggiatori di Samantha, Francesco, si è auto eliminato, non prima di aver avuto un acceso botta e risposta con la tronista.

Che ne pensate delle parole di Samantha? #UominieDonne pic.twitter.com/GrPGBmhHOL — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 26, 2021

Giacomo porta in esterna Martina e Carolina

Giacomo invece ha portato in esterna due ragazze, Martina e Carolina. Nonostante le due ragazze siamo molto diverse tra loro, il 25enne si è trovato bene con entrambe. Ecco come ha commentato l’uscita con Martina:

In studio Giacomo commenta l'esterna con Martina… Potrebbe essere la ragazza giusta per lui? #UominieDonne pic.twitter.com/5g59sq27bd — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 26, 2021

Roberto cerca di farsi perdonare da Patrizia… Ci riuscirà?

Si torna a parlare del Trono Over con Roberto, il cavaliere catanese oggetto di una segnalazione in una delle scorse puntate. Dopo l’rvm riguardante ciò che è avvenuto la scorsa volta, Alessandra ha cambiato versione ed è saltato fuori che in realtà Roberto non ha mai chiesto di corteggiarla. Dove sta la verità? Nel frattempo Patrizia, la dama con cui stava uscendo Roberto, è tornata a sedersi al suo posto, stanca dell’ambiguità di Roberto e Alessandra. Quest’ultima è stata attaccata dagli opinionisti per il fatto di aver sminuito e ritrattato in parte quanto dichiarato nella puntata precedente. Roberto ha poi dichiarato a Patrizia che lei è l’unica donna a cui è sempre stato interessato e che farà di tutto per farla ricredere su di lui. Riuscirà a farsi perdonare? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti di Uomini e donne che tornerà in onda dopo la pausa del week end, lunedì prossimo su Canale 5 a partire dalle 14:45.

Potrebbe interessarti: Uomini e Donne 2020, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata