Live non è la d’Urso, anticipazioni e ospiti puntata domenica 28 febbraio 2021

Come ogni venerdì, il caffeuccio preso in compagnia di Barbara d’Urso e di Pomeriggio 5 ci porta le anticipazioni e gli ospiti che ci saranno nella puntata di Live non è la d’Urso di domenica 28 febbraio 2021. Chi ci sarà nel salotto della domenica sera in uno dei programmi di punta di Canale Cinque? Scopriamolo insieme!

Live non è la d’Urso: gli ospiti del 28 febbraio

Nella puntata di Live non è la d’Urso tra gli ospiti ci sarà Maria Teresa Ruta, direttamente dal GF Vip 5 che avrà un faccia a faccia con l’ex marito Amedeo Goria. Rimanendo in tema reality show ci sarà Giulia Salemi, che domani vedremo anche a Verissimo, che affronterà le cinque agguerrite sfere e a anche il suo ex fidanzato Abraham Garcia. Walter Zenga sarà presente in studio e svelerà l’incontro che ha avuto con i figli a distanza di anni.

Ivano e Nick dei “Cugini di Campagna“, dopo 6 anni, faranno pace in diretta nel talk show della domenica sera di Canale 5 e, infine, ci sarà in studio la macchina della verità, ma non si sa su chi verrà utilizzata e si parlerà dei tradimenti clamorosi che sono stati argomentati nelle scorse puntata che, ad oggi, hanno subito degli sviluppi clamorosi. Oltre a questi argomenti che verranno trattati durante la messa in onda di Live non è la d’Urso, ci sarà il consueto spazio iniziale dedicato alle inchieste, alla situazione politica attuale e al Covid-19.

Le anticipazioni del nostro amato Live #noneladurso di domenica (che ha ancora vita lunghissima!)… torna la macchina dell'Alabama! #Pomeriggio5 pic.twitter.com/JzU2KtZHeA — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 26, 2021

Non solo Live non è la d’Urso: gli ospiti di Domenica Live del 28 febbraio

Se nella prima serata di domenica c’è Live non è la d’Urso, nel pomeriggio, invece, c’è Domenica Live. Altro programma di punta di Canale 5 e condotto da Barbara d’Urso. Eccovi qualche anticipazione e gli ospiti: Pippo Franco sarà in studio insieme al figlio Gabriele, Ivano Michetti, anche lui ex membro dei “Cugini di Campagna”, che racconterà il suo momento difficile poiché è stato male ed è uscito da poco dal coma. Ci sarà, inoltre, tutta la famiglia di Carmen Di Pietro i quali sono risultati positivi al Covid-19 nei giorni passati e anche la moglie dell’indimenticato ex giocatore di calcio Paolo Rossi.

E anche le anticipazioni del programma della domenica pomeriggio, il nostro #DomenicaLive (che porta con sé qualche sorpresa!) ❤️#Pomeriggio5 pic.twitter.com/RFry9rMYcM — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 26, 2021

Live non è la d’Urso e Domenica Live non chiudono? La d’Urso sembra smentire le voci

Durante entrambe le anticipazioni, come avete potuto notare dai Tweet, Barbara d’Urso ha detto che entrambi i programmi, Live non è la d’Urso e Domenica Live avranno vita lunga: cosa avrà voluto dire? Verranno riproposti tutti e due per il palinsesto 2021/2022 di “Mediaset” e quindi Live non è la d’Urso non verrà chiuso definitivamente, o è solo un modo per “svicolare” come direbbero quelli di ‘Striscia la Notizia’? Vedremo! Resta il fatto che lo ha anche ribadito in fase di chiusura dicendo che ci saranno delle belle e importanti novità per entrambi i programmi.