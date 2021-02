Daydreamer, anticipazioni 1-5 marzo: il capanno di Can va a fuoco

Le prossime puntate di Daydreamer ci riserveranno numerosi colpi di scena. Prima novità è il ritorno dell’appuntamento serale previsto per mercoledì 3 marzo a partire dalle 21:25. Nei nuovi episodi, vedremo che Can rinuncerà a partire dopo aver letto alcune pagine del libro di Sanem. La sua permanenza innescherà la reazione di Yigit, che arriverà a mandare a fuoco il capanno del fotografo.

Daydreamer, trame 1-5 marzo: Can decide di restare

Nelle nuove puntate di Daydreamer, Aziz verrà a sapere che Sanem verrà premiata come scrittrice dell’anno. Can saboterà di proposito la sua barca e chiederà a Sanem di poter restare alla tenuta sino a quando non verrà riparata, per stare accanto al padre. Sanem accetterà e lo sistemerà nel capanno che lui trasformerà nel suo rifugio. Deren, Ceycey, Muzaffer e Deniz cercheranno di far risorgere la Fikri Harika, ma sarà Aziz a trovare un importante lavoro per l’agenzia. La nuova Fikri Harika dovrà curare una pubblicazione per l’associazione che ha eletto Sanem come miglior scrittrice dell’anno.

Daydreamer, anticipazioni: Yigit manda a fuoco il capanno di Can

In Daydreamer i genitori di Leyla sospetteranno che Emre abbia un’altra donna. I due saranno all’oscuro che Emre invece, ha perso il lavoro. Aziz intanto, proporrà a Can di realizzare il servizio fotografico per la pubblicazione di Sanem. Dopo un anno di inattività, Can si troverà a dover fotografare Sanem. Il fotografo inoltre, sempre più convinto che sia stato Yigit a bruciare il diario di Sanem cercherà di smascherarlo tendendogli una trappola. Can gli dirà di essere in possesso di un hard disk con le immagini del rifugio risalenti a un anno prima. Filmato che dimostrerebbe la sua colpevolezza. Il rifugio di Can, poco dopo, andrà a fuoco e Sanem sarà disperata nel sapere che il fotografo è all’interno. Poco dopo, Can uscirà, non prima di aver recuperato la bandana della Aydin. Mihriban intanto, si convincerà che l’incendio sia doloso e sospetterà di Huma, con la quale ha un conto in sospeso da diversi anni a causa di Aziz.

Daydreamer, spoiler al 5 marzo: Sanem continua a mantenere le distanze da Can

Alla tenuta, mentre Can aiuterà Aziz a lavorare al nuovo progetto della Fikri Harika, si verrà a sapere che un bambino del villaggio sarà fuggito da casa. Verranno organizzate le ricerche e, mentre Ceycey e Muzaffer faranno coppia rischiando di perdersi nel bosco, Can seguirà Sanem, fingendo di aver sbagliato direzione. I due, riusciranno a trovare il bambino e a riportarlo alla madre. Nonostante ciò, Sanem continuerà a tenere le distanze da Can. Mekvibe e Nihat invece, proporranno ad Emre di lavorare nel loro negozio di alimentari. Il Divit accetterà con entusiasmo, mentre Leyla sarà più scettica. Ben presto Nihat si pentirà di aver offerto il lavoro al genero, visto che Emre non avrà la mentalità del commerciante.

