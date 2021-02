Chi vincerà il Grande Fratello Vip? Pronostici sul possibile vincitore

A tre giorni dalla finale, tutti si chiedono una sola cosa: chi vincerà il Grande Fratello Vip 2021? L’edizione più lunga di sempre del reality show di Canale 5 sta volgendo alla conclusione. Finalmente, ci verrebbe da aggiungere, ma più di un indizio ci lascia pensare che subito dopo spenti i riflettori ci mancherà tantissimo.

Superlativi a parte, rientra nella normalità delle cose pensare al nome del vincitore. In gara sono rimasti Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Pierpaolo Pretelli (che sono anche i primi tre finalisti), Stefania Orlando, Rosalinda Cannavò (le due concorrenti al televoto), Andrea Zelletta e Samantha De Grenet.

Riporteremo gli ultimi pronostici e alcune considerazioni sul percorso di ciascuno dei concorrenti ancora in gioco.

I pronostici su chi vincerà il Grande Fratello Vip 2021

Gli scommettitori puntano forte sul nome di Tommaso Zorzi come possibile vincitore del Grande Fratello Vip 5. Le quote dei bookmaker Snai e Goldbet vedono l’influencer milanese davanti a tutti, con la vittoria data rispettivamente a 1.65 e 1.75. Si profila però un testa a testa con la concorrente brasiliana Dayane Mello, che insegue a 2,10 e 2. Al terzo posto, sia per le quote Snai che Goldbet, c’è Stefania Orlando, più lontana rispetto a Zorzi e la Mello. Infine, dal quarto posto in avanti sfida tra Rosalinda Cannavò, Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta e Samantha De Grenet.

Quote Snai

Tommaso Zorzi: 1,65

Dayane Mello: 2,10

Stefania Orlando: 7,50

Rosalinda Cannavò: 10

Pierpaolo Pretelli: 12

Andrea Zelletta: 15

Samantha De Grenet: 33

Quote Goldbet

Tommaso Zorzi: 1,75

Dayane Mello: 2

Stefania Orlando: 7,50

Rosalinda Cannavò: 9

Pierpaolo Pretelli: 11

Andrea Zelletta: 21

Samantha De Grenet: 31

Il percorso di Tommaso Zorzi

Indicato come favorito per la vittoria della finale del Grande Fratello Vip, molti considerano Tommaso Zorzi l’essenza stessa del reality, affermando come senza di lui il programma condotto da Alfonso Signorini non avrebbe mai avuto il successo riscontrato sia in televisione che sui social. Volendo usare una delle frasi più abusate di queste ultime settimane su Twitter: “Tommaso è il Grande Fratello”. Più chiaro di così…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Il percorso di Dayane Mello

L’unico ostacolo rimasto tra Zorzi e il primo posto ha nome e cognome definiti da tempo: Dayane Mello. Se Tommy è il GF, la modella brasiliana è la concorrente per antonomasia del Grande Fratello. Nessuno come lei è riuscito a creare dinamiche dall’inizio alla fine del reality show, con l’immancabile colpo di scena finale dettato dall’amore nei confronti di Rosalinda. Non bisogna poi dimenticare che durante la sua avventura al reality ha subito anche il lutto derivante dalla morte improvvisa del fratello più piccolo.

Il percorso di Stefania Orlando

È la rivelazione di questa quinta edizione. Dopo un inizio anonimo accanto a Matilde Brandi, Stefania ha vissuto un Grande Fratello da protagonista accanto a Tommaso, con il quale è riuscita a formare una delle coppie televisive più interessanti degli ultimi anni, come sottolineato da Signorini in una delle puntate conclusive del reality. I bookmaker la danno come prima outsider nel caso i pronostici su Zorzi e Dayane non venissero rispettati, ma sa già in cuor suo di aver vinto la prova più importante, riacquistando popolarità tra il pubblico da casa.

Gli altri

La lite scoppiata alla fine della puntata di lunedì scorso con Dayane Mello potrebbe esserle costata definitivamente la finale, anche se già il giorno dopo le due si erano chiarite. Rosalinda Cannavo ha avuto un percorso altalenante, contraddistinto all’inizio con l’Ares Gate, proseguito quindi con la vicinanza a Dayane e infine con la scoperta di Andrea Zenga.

Il premio di mister Love va però a Pierpaolo Pretelli: l’ex velino di Striscia la notizia ha prima fatto sognare mezza Italia per il suo possibile flirt con Elisabetta Gregoraci, poi dopo l’uscita di EliGreg si è innamorato di Giulia Salemi. Nel mezzo, il modello ed ex tentatore di Temptation Island sembrava stesse per tornare sui suoi passi nei confronti di Ariadna Romero, madre di suo figlio Leonardo.

Durante le notti insonni passate per colpa di Elisabetta, Pierpaolo ha sempre avuto l’appoggio di Andrea Zelletta, il cui percorso nella casa del Grande Fratello è sempre stato abbastanza lineare, tanto da meritarsi l’appellativo di inquilino più coerente tra tutti quelli transitati nella casa più spiata dagli italiani. Sono poche le speranze che l’ormai ex comodino vinca il GF Vip (sarebbe una sorpresa enorme) ma di certo la sua immagine uscirà notevolmente rinforzata.

C’è infine lei, Samantha De Grenet, l’unica a non far parte del gruppo storico di settembre. Per le quote dei bookmaker, Samy è la vincitrice più improbabile della quinta edizione, sebbene sia riuscita ad eliminare prima Maria Teresa Ruta e poi Andrea Zenga (qualcuno afferma grazie ai voti provenienti dalle fan brasiliane, vista la sua amicizia con Dayane Mello).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Chi vincerà secondo voi?

Siamo ora curiosi di conoscere cosa ne pensate voi: chi vincerà il Grande Fratello Vip 2020-2021? Siete d’accordo con gli scommettitori, secondo cui è una sfida a due fra Tommaso Zorzi e Dayane Mello, oppure pensate che ci possa esserci una sorpresa finale (sorpresone, come amava dire la cara Franceska con la K)? Fatecelo sapere lasciando un commento qui sotto.

