Amici 20, Sangiovanni vuole abbandonare e paragona il talent al Grande Fratello

Nella puntata del daytime di oggi, venerdì 26 febbraio 2021, di Amici 20, Rudy Zerbi è intervenuto per dare una comunicazione importante a 3 allievi del talent show: il coach di canto, nello specifico, ha deciso di volere dare un provvedimento disciplinare a Deddy, Leonardo e Sangiovanni che, per altro, fanno parte del suo team. I primi due sembrano aver accettato la decisione, anche se a malincuore, Sangiovanni, invece, non l’ha presa bene e ha dato di matto dicendo che vuole abbandonare Amici 20 e ha paragonato il programma condotto da Maria De Filippi al Grande Fratello.

Zerbi ha semplicemente fatto notare ai 3 cantanti, che nonostante i provvedimenti disciplinari nei confronti di altri tre allievi di Amici 20 che sono stati presi ieri, la camera in cui Sangiovanni e Deddy dormono è in disordine e, inoltre, è quasi un mese che loro due, più Leonardo, non vanno in palestra. Il giurato ha detto che l’attività fisica è importante per un cantante, soprattutto per non avere il fiatone durante una esibizione e non perdere l’intonazione.

Dopo il provvedimento disciplinare dovuto al disordine in casa, il prof Rudy Zerbi ha qualcosa da dire ai ragazzi #Amici20 pic.twitter.com/DSOND5uFDc — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 26, 2021

Per questi due motivi, Zerbi ha deciso di sospendere la maglia ai tre allievi in questione, di non farli esibire nella puntata di Amici 20 che andrà in onda domani, sabato 27 febbraio 2021, e di non farli partecipare più alle lezioni con i vocal coach almeno per il momento. E qui: apriti cielo! Sangiovanni ha sbroccato e ha detto che se ne vuole andare via dalla scuola di Canale 5.

Sangiovanni ha abbandonato la scuola di Amici 20? Furioso ha detto: “Me ne vado!”

Rudy Zerbi ha comunicato a Deddy, Leonardo e Sangiovanni i provvedimenti disciplinari che ha preso nei loro confronti: l’ultimo allievo di canto di Amici 20 citato sopra, dopo aver appreso la notizia, ha detto che vuole andare a casa e abbandonare il programma, perché lui non è venuto in questa trasmissione per farsi dire dove deve mettere i vestiti, che deve andare in palestra quando gli viene detto e che non gli piacciono queste dinamiche che ricordano un po’ il Grande Fratello.

Subito dopo il provvedimento disciplinare voluto dal prof Rudy Zerbi Sangiovanni reagisce così… #Amici20 pic.twitter.com/CSN7iVmP6m — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 26, 2021

Ha anche aggiunto, per altro, che se spacca all’interno della scuola, può spaccare anche fuori e, quindi, non gli interessa stare all’interno di Amici 20 (qui per prendere visione di quello che è successo in modo completo) Esa e Giulia hanno provato a farlo calmare ma con scarsi risultati. Fino a quando, ad un certo punto, non è intervenuta Maria De Filippo che, dopo una lunga chiacchierata dove era presente anche la ballerina, ha fatto desistere l’allievo nell’abbandonare la scuola di Amici 20, gli ha spiegato la differenza tra questo programma e il reality show condotto da Alfonso Signorini e lo ha invitato a preparare un brano insieme al collega Aka7Even.

Sembra di rivedere il ballerino Javier che partecipò lo scorso anno al talent show: ve lo ricordate quando ha sparato a zero sulla trasmissione e più di una volta ha minacciato di andarsene? Ecco, è verosimile ipotizzare che siamo sullo stesso livello. Molti allievi, comunque, per comportamenti meno gravi, nelle edizioni passate sono stati cacciati o messi in sfida: prenderà ulteriori provvedimenti Rudy Zerbi o, anche stavolta, si risolverà con un nulla di fatto?