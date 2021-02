Uomini e donne, Tina ‘show’ e le altre news di oggi

Puntata scoppiettante quella andata in onda oggi 25 febbraio. Nello studio di Uomini e donne, Tina ha dato vita ad un esilarante siparietto con Gemma, arrivando a chiuderle il microfono e distorcendo la sua voce. Al centro dello studio anche Riccardo, che continua il tira e molla con Roberta.

Tina in regia… Lo scherzetto a Gemma

Tina Cipollari ci ha fatto sorridere nel momento in cui è salita in regia e ha chiuso il microfono di Gemma. In seguito, grazie ad un distorsore vocale, ha fatto parlare Gemma come una papera, tra le risate generali.

La dama stava parlando con Maurizio P, il poeta. Non è stato ben chiaro il motivo per cui la dama volesse un chiarimento con il cavaliere, visto che l’altra volta avevano chiuso, tanto che la stessa Maria De Filippi le ha chiesto: “Ma sei ancora interessata a Maurizio?”. Anche Gianni ha attaccato la dama, sottolineando l’inutilità di quel chiarimento, visto che a lei non sembra essere mai interessato.

Riccardo e Roberta, la storia infinita

Nella puntata di oggi, si sono presentate due nuove dame. Una di queste, la signora Elsa, è una vecchia conoscente di Gemma. Si è poi passati a Riccardo, il quale è uscito con Antonella. In studio, a differenza della scorsa puntata, era presente anche Roberta che, ovviamente, ci è rimasta male nel vedere il cavaliere frequentare un’altra donna. Si è scoperto che Riccardo ha mandato un messaggio nel giorno di San Valentino proprio a Roberta, dicendole che le mancava. I due, nonostante abbiano chiuso, non riescono a stare lontani. Roberta si dice innamorata di Guarnieri, mentre lui sembra non volersi sbilanciare, forse per orgoglio, decidendo di continuare la conoscenza con Antonella. Fino a quando continuerà questo tira e molla?

