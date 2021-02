Uomini e donne, registrazione 24 febbraio: la scelta di Riccardo e Roberta!

Clamorose novità ci giungono dalle anticipazioni relative alla registrazione di Uomini e donne avvenuta ieri 24 febbraio. Attraverso il sito Il Vicolo delle news, veniamo a sapere che in studio c’è stata una scelta inaspettata. Stiamo parlando di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, che hanno deciso di uscire insieme dal programma.

Roberta e Riccardo innamorati

La nuova registrazione di Uomini e donne porta con sé nuove sorprese. Secondo le prime anticipazioni infatti, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno deciso di lasciare insieme il programma, per viversi la loro storia lontano dai riflettori. Una scelta forse inaspettata, visto il continuo tira e molla tra i due di questo ultimo periodo. In puntata, Maria De Filippi ha mandato un rvm nel quale Riccardo e Roberta, nella scorsa puntata, avevano dichiarato di essere innamorati. La conduttrice li ha poi fatti sedere sulle poltrone rosse, posizionate a centro studio, proprio come avviene per le scelte dei tronisti.

A Uomini e donne va in scena la scelta di Riccardo e Roberta

Stando a quanto riportano le anticipazioni, Roberta ha ringraziato tutti e ha ribadito ancora una volta di essere innamorata. Pertanto ritiene giusto vivere la relazione con Riccardo lontano dalle telecamere. Riccardo ha preso la parola e, visibilmente emozionato, ha dichiarato tra le lacrime, di essersi innamorato di Roberta. Proprio come succede per le scelte dei tronisti del Trono Classico, i due hanno ballato avvinghiati al centro dello studio, sulle note della canzone di Deddy ‘Il cielo contromano’, sotto una cascata di petali rossi. Non è mancato neppure il bacio con tanto di mascherina!

Ricordiamo che per vedere in onda su Canale 5 la scelta di Riccardo e Roberta, dovremo aspettare almeno sino alla prossima settimana.

