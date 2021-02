Dove vedere la partita tra Spezia e Parma in TV e streaming

Spezia – Parma è il match valido per la 24 giornata del campionato di Serie A, stagione 2020-2021. A seguire trovate tutte le informazioni su dove vedere Spezia Parma in streaming e quale piattaforma tra Sky o Dazn detiene l’esclusiva.

Dove vedere Spezia Parma: Sky o Dazn?

La partita tra Spezia e Parma sarà trasmessa da Sky il giorno 27 Febbraio alle ore 15:00.

Dove vedere Spezia Parma in TV

Per vedere Spezia – Parma in TV hai bisogno di un abbonamento Sky con il pacchetto Sky Calcio. Se soddisfi questo requisito, la gara sarà visibile con ampio pre partita e post partita su Sky Sport HD e Sky Sport Serie A, canale 202.

Nel caso in cui non fossi un abbonato Sky purtroppo non potrai vedere la partita in TV ma puoi sempre usufruire di alcuni servizi alternativi per vedere Spezia Parma in streaming. Altrimenti puoi approfittare dell’occasione per sottoscrivere un abbonamento Sky.

Pochi minuti dopo la fine di Spezia Parma potrete vedere gli highlights gratis sul sito di Sky Sport nella sezione dedicata agli incontri di Serie A disponibile a questo link anche per i non abbonati Sky. Nel video degli highlights saranno mostrati tutti i gol e le azioni più importanti di ogni singolo match disputato con il commento dei telecronisti Sky.

In alternativa potete vedere gli highlights di Spezia Parma su YouTube collegandovi al canale ufficiale della Lega Calcio Serie A TIM (cliccando qui).

Dove vedere Spezia Parma in streaming

La diretta streaming di Spezia Parma sarà visibile su Sky GO e Now TV. Sky GO è la piattaforma dedicata agli abbonati, visibile da PC su skygo.sky.it e da smartphone e tablet scaricando l’app gratuita per Android e iOS.

Il servizio Sky GO è incluso nell’abbonamento Sky (qui le info per l’attivazione), non sono dunque richiesti costi aggiuntivi. Quando non avete più intenzione di pagare potete presentare la disdetta.

Se siete interessati a vedere Spezia Parma in streaming senza Sky potete fare affidamento su Now TV, la piattaforma di streaming on demand che consente di fruire dei contenuti Sky senza sottoscrivere un contratto direttamente con la pay TV.

Now TV propone due pacchetti: 1 giorno di Sport a 14,99 euro e 1 mese di Sport a 29,99 euro. L’abbonamento mensile si rinnova in automatico alla data di scadenza, potete però disdire quando volete senza costi aggiuntivi. Se siete interessati a guardare Spezia Parma di Serie A in live streaming potete approfittarne per sottoscrivere un abbonamento Now TV (qui tutte le info).

Il servizio Now TV è fruibile su PC collegandovi alla homepage nowtv.it, dove poi vi verrà chiesto di accedere con le credenziali inserite durante la registrazione. In alternativa c’è l’app per Android e iOS, oltre all’applicazione realizzata appositamente per Smart TV e TV Box Android.

Un altro modo per vedere Now TV su una televisione normale (no Smart TV) è la Smart Stick, acquistabile direttamente sul sito ufficiale di Now TV al prezzo di 29,99 euro con incluso il pacchetto 1 mese di Sport. Una volta completato l’acquisto online l’abbonamento sarà subito attivo: potrete dunque vedere Spezia Parma in streaming da subito su app o sito in attesa che la Smart Stick venga consegnata al vostro indirizzo di casa.

Resta aggiornato con tutte le novità sulla Serie A 2020-2021. Ti invitiamo anche a consultare il calendario TV della Serie A di quest’anno con la programmazione Sky e Dazn. Se non hai trovato le info che desideravi, prova a dare un’occhiata alla nostra guida sui migliori siti di streaming per il calcio.

Programma Spezia Parma per la 24 giornata di Serie A 2020-2021

Vediamo quindi di fare un riepilogo di quando si gioca Spezia vs Parma: