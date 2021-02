MasterChef Italia 10, le anticipazioni sulla semifinale di stasera

È tempo di semifinale a MasterChef Italia 10. Stasera, giovedì 25 febbraio, i sei aspiranti chef rimasti in gara si affronteranno per guadagnarsi l’accesso all’ambita finale in programma fra sette giorni: Antonio, Azzurra, Federica, Francesco, Irene e Monir, sono questi i concorrenti che si contenderanno il pass per un posto nella finalissima di giovedì prossimo.

Il destino di ognuno di loro sarà stabilito dai giudici Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo: arrivati a questo punto, sanno bene quanto l’emozione possa giocare un brutto tiro a ciascuno degli aspiranti chef, dunque il loro compito di stasera non sarà affatto semplice da gestire.

Ma vediamo quali sono le anticipazioni sulla undicesima puntata di MasterChef Italia 10, dall’iniziale Mistery Box all’ultima sfida in esterna, passando per l’Invention Test.

Anticipazioni MasterChef Italia 10 sulla puntata del 25 febbraio

Le anticipazioni ufficiali sulla puntata di stasera di MasterChef Italia 10 iniziano con lo svelare il tema della Mistery Box. Anche se San Valentino si è festeggiato due settimane fa, il cuore resterà al centro della scena: infatti, i concorrenti rimasti in gara riceveranno da una persona cara l’ingrediente principale con cui dovranno poi preparare il piatto della prova. Ma non basta, perché dovranno dimostrare ai tre giudizi cosa per loro significhi cucinare con il cuore.

Il vincitore della Mistery Box avrà modo di conoscere in anticipo rispetto agli altri concorrenti i dodici ingredienti dell’Invention Test, che questa settimana potrà contare su Riccardo Canella come ospite (sous chef del Noma, a Copenaghen). L’obiettivo della sfida creativa è di capire quali siano gli ingredienti da usare per realizzare un piatto in grado di stupire i giudici, superando le loro più rosee aspettative.

L’Invention Test di stasera segna anche un passaggio cruciale in vista dell’ultima prova: chi si aggiudicherà la sfida creativa, infatti, riceverà un bonus fondamentale per concorrere al meglio nella sfida in esterna. Quest’ultima si terrà nel ristorante esclusivo Enrico Bartolini, incluso nel Museo delle Culture (il Mudec) a Milano.

Ogni concorrente farà gara a sé, dunque le brigate – arrivati al penultimo appuntamento del talent culinario più famoso d’Italia – saranno solo un ricordo lontano. Chi riuscirà a realizzare il piatto che si avvicinerà di più a quelli presentati da chef Bartolini sarà premiato con l’accesso diretto alla finale di MasterChef Italia 10. Per tutti gli altri, invece, arriverà la sfida decisiva del Pressure Test.

Al termine della puntata, uno dei concorrenti dovrà abbandonare il programma e rinunciare così al sogno di far parte della finalissima.

Come vedere la semifinale di stasera di MasterChef Italia 10

L’undicesima puntata di stasera di MasterChef Italia 10 sarà trasmessa alle ore 21:15 su Sky Uno, canale 108 del satellite e 455 del digitale terrestre. In streaming sarà visibile invece su Sky Go e Now TV, i due servizi di streaming on demand che trasmettono i canali Sky.

