Amici 20, presi provvedimenti per 3 allievi: ecco il motivo e cosa succede ora

Nella puntata del daytime di oggi, giovedì 25 febbraio 2021, di Amici 20 abbiamo assistito a dei provvedimenti disciplinari per 3 allievi del talent show condotto da Maria De Filippi. Il motivo di questa decisione presa della produzione del programma è il disordine che regna sovrano all’interno della casona in cui vivono i ragazzi e le scarse condizioni igieniche delle stanze.

Lo sappiamo cosa vi state chiedendo: ma di nuovo? Questa cosa, infatti, era già accaduta qualche tempo fa e ad intervenire sulle scarse condizioni igieniche fu proprio la De Filippi. Un’altra domanda che vi state facendo, probabilmente, è: ma non hanno visto le edizioni precedenti dove i loro ex colleghi sono stati rimproverati proprio per questo motivo? A quanto pare, la risposta sembra essere ‘no’.

Amici 20: 3 allievi con felpa sospesa e una non potrà fare le lezioni

La produzione di Amici 20 ha chiesto ai ragazzi di fare tre nomi degli allievi che in casa fanno meno, un po’ come è successo la scorsa volta per intenderci, e che quindi riceveranno una punizione. Il provvedimento disciplinare consiste nella sospensione della felpa, nessuna esibizione in puntata e non potranno nemmeno prendere parte alla puntata di sabato 27 febbraio 2021.

⚠ A causa dell'eccessivo disordine in casetta gli allievi sono chiamati a fare tre nomi e i più votati subiranno un PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE! #Amici20 pic.twitter.com/Eww18fCcE7 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 25, 2021

Gli allievi di Amici 20 che hanno la felpa sospesa sono il ballerino Alessandro, che fa parte del team di Lorella Cuccarini, il cantante Aka7Even, che fa parte della squadra di Anna Pettinelli e Ibla che occupa un banco di canto e si è trasferita dalla coach Arisa. Questi nomi sono stati quelli maggiormente votati dagli altri ragazzi e che quindi, oltre ad avere la maglia sospesa, non potranno esibirsi, prendere parte alla puntata e non potranno fare le lezioni per l’intera settimana.

Escludendo Enula che ha deciso di non nominare nessuno, Aka7Even, Ibla e Alessandro sono gli allievi più votati dalla classe, cosa ne pensate? #Amici20 pic.twitter.com/v7OuWHRu7m — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 25, 2021

Il discorso per Enula, invece, sarà diverso: la cantante che fa parte del team di Rudy Zerbi, infatti, ha deciso di non voler fare nessun nome e di prendersi da sola la colpa di tutto. In questo caso, da quanto abbiamo capito, l’allieva non fare le lezioni con i vocal coach e i professori e non potrà prendere parte alla puntata.

Praticamente, nella puntata di Amici 20 che dovrebbe essere girata nel pomeriggio di domani, non vedremo nessuno esibirsi. Ci saranno altre conseguenze o finirà così? Mah, vedremo…