Uomini e donne, segnalazione su Roberto e le altre news di oggi

La puntata di Uomini e donne in onda oggi 24 febbraio, è stata all’insegna delle segnalazioni. Nel dettaglio, Maria De Filippi ha riportato una segnalazione sul cavaliere Roberto e secondo la quale il catanese sarebbe stato avvistato in un bar della sua città avvinghiato ad un’altra donna. Segnalazione a parte, vediamo cos’altro é accaduto nella puntata di oggi.

Roberto ha un’altra donna? La segnalazione riportata da Maria

La puntata odierna di Uomini e donne si è aperta con Roberto e Patrizia. I due al centro dello studio, hanno spiegato come sta andando la loro conoscenza. Maria De Filippi ha riportato una segnalazione giunta in redazione e riguardante proprio Roberto. Secondo la segnalazione, il cavaliere sarebbe stato avvistato al di fuori del programma insieme ad un altra donna. Accuse respinte dal cavaliere. La ragazza della segnalazione non vuole apparire in video e ha accettato di incontrare Gianni dietro le quinte. Dove sta la verità? Patrizia si è poi arrabbiata nel momento in cui è venuta a sapere che Roberto si è messaggiato con Alessandra. Quest’ultima ha sostenuto che lui l’avrebbe voluta corteggiare. Parole smentite da Roberto il quale, deluso da tutto quanto accaduto, ha minacciato di non fare più ritorno a Uomini e donne.

Riccardo balla con Antonella e dice no ad Elisabetta

É stata la volta di Riccardo Guarnieri che è uscito con Elisabetta. Con lei non è scattato nulla: ‘persona piacevole, simpatica, ma..’, queste le parole del cavaliere che ha liquidato la dama in quattro e quattr’otto, puntando gli occhi invece su Antonella. Roberta non era presente in puntata, ma il suo nome è stato tirato in ballo da Gianni, che ha chiesto a Riccardo se l’avesse già dimenticata. Il cavaliere è sembrato riluttante a tornare sull’argomento, visto che l’ultima volta avevano chiuso. Alla fine, Guarnieri ha ballato con Antonella. È stata la volta di Biagio, che ha detto ad Angela di volerle dare l’esclusiva. La dama invece vuole conoscere altre persone.

Il link al video integrale della puntata di Uomini e donne di oggi 24 febbraio

Nel programma si sono presentati due nuovi cavalieri, Domenico, un signore di 64 anni e William un 45enne di Brescia. Tina ha preso la palla al balzo per proporre Gemma al più giovane delle new entry.

Per rivedere l’intera puntata ecco il link che riporta al video integrale di oggi 24 febbraio pubblicato sul sito di Witty Tv.